Frist Mehr Zeit für Stimmrechtsbeschwerden: Baselbieter Politikerin wird aktiv Nachdem das Kantonsgericht eine Beschwerde wegen einer verpassten Frist abweisen musste, fordert SVP-Landrätin Jacqueline Wunderer eine Verlängerung.

Nur die wenigsten Stimmberechtigten lesen die Unterlagen noch am Tag ihrer Ankunft. Symbolbild: Andrea Tina Stalder

Die Frist für Stimmrechtsbeschwerden im Baselbiet soll erhöht werden – von drei auf fünf Tage. Das fordert Jacqueline Wunderer, SVP-Landrätin und Präsidentin der Justiz- und Sicherheitskommission, in einer Motion. Diese wird sie am 30. März einreichen, wie sie gegenüber der bz sagt.

Laut dem Gesetz über die politischen Rechte, das seit 1982 in Kraft ist, beträgt die Frist heute drei Tage ab ordnungsgemässer Veröffentlichung der Abstimmungsunterlagen – also ab dem Zeitpunkt, ab dem das Couvert im Briefkasten liegt. «Das Kantonsgericht war erst kürzlich gezwungen, eine Beschwerde zurückzuweisen, weil diese Frist von 3 Tagen nicht eingehalten worden ist», schreibt Wunderer in der Motion.

Mit fünf Tagen liegt ein Wochenende drin

In diesem Fall reichte ein Binninger zwölf Tage nach Eintreffen des Stimmmaterials zur Vermögenssteuerreform vom November 2022 eine Beschwerde ein. Das Kantonsgericht trat wegen der verpassten Frist nicht auf diese ein. Doch die fünf Richter stellten fest, dass drei Tage sehr kurz seien. In anderen Kantonen, so auch im benachbarten Stadtkanton, gelten fünf Tage. Das sei auch im Baselbiet prüfenswert, meinten die Kantonsrichter. Wunderer kündete anschliessend an, einen Vorstoss zu prüfen.

Die wenigsten Stimmberechtigten würden die Unterlagen noch am Tag ihrer Ankunft lesen, schreibt Wunderer nun in der Motion. Mit einer Verlängerung auf fünf Tage liege, auch wenn die Unterlagen an einem Montag zugestellt würden, in jedem Fall ein Wochenende in der Frist.