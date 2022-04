Fröschmatt Pratteler Sekundarschule wird erneuert – Siegerprojekt wurde ausgewählt Das Planungsteam unter der Federführung des Architekturbüros Burckhardt+Partner AG Basel hat den Projektwettbewerb für die Erneuerung der Sekundarschule Pratteln gewonnen. Anhand seines Projekts «LUNGO» soll die Schulanlage Fröschmatt neu gestaltet werden.

Die Sekundarschule soll gemäss dem Siegerprojekt «LUNGO» erneuert werden. zvg

Die Sekundarschule in Pratteln soll erneuert werden. Nachdem bereits am 7. April der Projektwettbewerb für die Erneuerung der Sekundarschulanlage in Allschwil abgeschlossen wurde, ist nun auch der Wettbewerb für die Anlage Fröschmatt in Pratteln entschieden. Gewonnen hat das Planungsteam unter der Federführung des Architekturbüros Burckhardt+Partner AG Basel mit dem Beitrag «LUNGO». Dies teilt der Baselbieter Regierungsrat am heutigen Donnerstag mit.

Die Raumkapazitäten der Pratteler Sekundarschule sind derzeit ausgeschöpft, ausserdem genügt die Anlage «den heutigen betrieblichen Anforderungen nicht mehr», schreibt der Regierungsrat. 2018 beschloss er, den Standort zu vergrössern und die Kapazitäten von 27 auf 36 Klassen aufzustocken. Bauarbeiten seien jedoch nicht nur nötig, um mehr Räume zu schaffen und zu sanieren, sondern auch, um die Anlage «an heutige Normen und die pädagogischen Veränderungen» anzupassen.

Letzteres bezieht sich auf Veränderungen im Unterricht. Der klassische Frontalunterricht gibt es weniger, autonome Lernformen ausserhalb des Klassenverbands stehen im Vordergrund. Dementsprechend stelle die Sekundarschule Pratteln «das Lernen der Schülerinnen und Schüler ins Zentrum des Unterrichts und den Unterricht ins Zentrum der Organisation». Auf der neuen Schulanlage soll deshalb der Unterricht in Lernlandschaften oder Lernateliers stattfinden können.

«LUNGO» entspricht Vorstellungen vom Unterricht

Das Siegerprojekt «LUNGO» überzeuge aus betrieblich-funktionaler Sicht sowie in seiner städtebaulichen, architektonischen und freiräumlichen Konzeption, schreibt der Regierungsrat. Die vorgesehene klare modulare Struktur eignet sich für die oben genannte Gestaltung des Unterrichts in Lernateliers. Geplant ist eine sogenannte Holzhybridbauweise. Dadurch ist die Anlage flexibel für Nutzungsänderungen.

Der Projektwettbewerb war anonym und wurde vom Hochbauamt durchgeführt. Von Donnerstag, 19. Mai, bis Freitag, 3. Juni, werden die eingereichten Arbeiten in der Aula im Erdgeschoss Trakt AU der Sekundarschule in Pratteln ausgestellt.