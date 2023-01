Früherkennung Brust-Screening-Programm für Baselland gefordert: «Je früher der Krebs erkannt wird, desto besser» Der Landrat lehnte 2014 ab, ein Früherkennungsprogramm für Brustkrebs einzuführen. Nun muss das Gremium erneut darüber entscheiden. Eine der Landrätinnen hinter der entsprechenden Motion setzt mit einer Petition zusätzlich Druck auf.

SP-Landrätin Regula Meschberger mit Podiumsgästen aus Politik, Beratung und Medizin. Bild: bz

Es ist Zeit, den Frauen im Baselbiet den Zugang zu einer Brustkrebs-Vorsorge zu gewährleisten. Klarer könnte die Botschaft vom Podium nicht sein, das SP-Landrätin Regula Meschberger, Verantwortliche der Petition «Einführung des Brust-Screening-Programms in Baselland», anlässlich des Starts der Unterschriftensammlung geladen hatte.

«Zu mir kommen Patientinnen aus der ganzen Region. Wenn ich denjenigen aus dem Baselbiet dann erklären muss, dass die Mammografie nicht von der Krankenkasse übernommen wird, verstehen sie die Welt nicht mehr», sagt Podiumsgast Isabelle Viva, Beraterin Patientenstelle Basel.

Kanton Basel-Landschaft als Insel in der Nordwestschweiz

6600 Frauen erkranken in der Schweiz gemäss Krebsliga jährlich an Brustkrebs. Es ist die häufigste Krebsart bei Frauen. Deswegen entschieden sich bereits 14 Kantone zu Früherkennungsprogrammen. Frauen ab 50 Jahren werden dabei alle zwei Jahre eingeladen, eine Röntgenuntersuchung der Brust durchzuführen. Basel-Stadt handhabt das bereits seit 2014 so, Solothurn seit 2020 und der Kanton Aargau wird dieses Jahr ein Brust-Screening-Programm einführen.

Der Kanton Basel-Landschaft ist damit der einzige Nordwestschweizer Kanton, der kein solches Programm hat. Der Landrat hatte dies 2014 abgelehnt. Die Gründe für diesen Entscheid waren gemäss Petitionspodium: Unklare gesundheitliche Folgen der Mammografie, Überdiagnosen und damit unnötige Verunsicherung der Frauen und sicherlich auch die Kosten. Argumente, die die Podiumsteilnehmenden unter anderem durch die Erkenntnisse der anderen Kantone widerlegt sehen:

Unklare gesundheitliche Folgen der Mammografie

Die Technologie habe sich mittlerweile so weiterentwickelt, dass die Strahlenbelastung einer Mammografie beträchtlich geringer ausfällt als noch vor einigen Jahren, sagt Marcus Vetter, Leiter Zentrum Onkologie & Hämatologie am Kantonsspital Baselland.

Psychische Belastung durch Verunsicherung

7 von 100 Frauen würden nach einer Mammografie zu einer weiteren Untersuchung gebeten, sagt Roberta Sege Verdosci, Fachärztin für operative Gynäkologie und Brustchirurgin am Bethesda-Spital. «Diese 7 sind sicher beunruhigt, die anderen 93 dagegen können beruhigt sein, weil alles in Ordnung ist.»

Hohe Kosten

Je fortgeschrittener das Stadium, in dem der Krebs festgestellt werde, desto aufwendiger die Behandlung, erklärt Sege Verdosci. Das bedeute auch mehr Kosten. Zu den reinen Behandlungskosten komme aber auch noch hinzu, dass die Frau bei der Arbeit und in der Familie ausfällt. Die Fachärztin bemängelt, dass dies oft nicht in die Kosten-Nutzen Rechnung einfliesse. Es käme also dem Kanton günstiger und ermöglichte gleichzeitig auch Frauen mit wenig Geld Zugang zum Präventionsangebot.

Landrätin Pascale Meschberger forderte gemeinsam mit den Landrätinnen Laura Grazioli und Andrea Kaufmann via Motion die Einführung eines kantonalen Mammografie-Screening-Programms. Regula Meschberger und Lucia Mikeler Knaack sind zuversichtlich, dass der Landrat – anders als noch 2014 – das Anliegen gutheissen wird. Die Petition solle die Motion unterstützen und zeigen, dass die systematische Brustkrebs-Prävention nicht nur ein Anliegen von Politikerinnen aller Couleur, sondern auch von weiten Teilen der Bevölkerung ist. «Wenn der Landrat das Anliegen abweist, sammeln wir genug Unterschriften und gehen direkt zur Regierung», stellt Meschberger in Aussicht.