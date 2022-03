Füllinsdorf Christoph Keigel will in die kommunale «Regierung» Seit längerer Zeit steht Christoph Keigel im Clinch mit dem Gemeinderat. Nun strebt er den vakanten Sitz in der Behörde an.

Christoph Keigel stellt sich als Gemeinderatskandidat zur Verfügung. zvg

Für die Gemeinderatsersatzwahl in Füllinsdorf vom 15. Mai kandidiert ein bekanntes Gesicht: Garagenbesitzer Christoph Keigel. Dieser führte letztes Jahr das Referendumskomitee gegen den Neubau der Schulanlage Schönthal an und gewann die Abstimmung an der Urne deutlich. Er engagiert sich auch als Präsident der Interessengemeinschaft «IG – Rheinstrasse vernünftig» für «eine vernünftige und zukunftsfähige Rheinstrasse». Zudem kämpft er gegen Windkraftturbinen in der Region.

Kürzlich gründete der 63-jährige Keigel die Ortspartei Pro Füllinsdorf, weswegen er aus der FDP-Ortssektion ausgeschlossen wurde. Die von ihm präsidierte Pro Füllinsdorf macht sich unter anderem für zwei Schulstandorte im Dorf und im Schönthal stark, der Gemeinderat will nur noch den Standort Schönthal. Christoph Keigel legt sich immer wieder mit der Exekutive an.

SP-Mann als Gegenkandidat

Nun will er in dieses Gremium einziehen. Damit löst die Ortspartei ihr Versprechen ein, das sie im Gemeindeamtsblatt von Anfang Februar gemacht hat:

«Pro Füllinsdorf ist der Meinung, dass aus ihren Reihen eine Kandidatin oder ein Kandidat für diese Vakanz nominiert werden sollte.»

Man sei bereit, in ihrer Gemeinde politische Verantwortung zu übernehmen.

Ebenfalls für die Ersatzwahl von Mitte Mai bewirbt sich Franz Imwinkelried von der SP, welcher der Gemeindekommission angehört. Die Wahl ist nötig, weil der parteilose Gemeinderat Beat Keller vor drei Monaten 78-jährig gestorben ist.