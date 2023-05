Füllinsdorf Projektwoche: Wie eine Schule die Integration lebt In Füllinsdorf beschäftigten sich Kindergarten und Primarschule während einer Woche mit unterschiedlichen Kulturen.

Am Freitag trafen sich die 320 Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrpersonen auf der Schulanlage Schönthal zum gemeinsamen Singen als Vorbereitung für das abschliessende Kulturfest. Bild: Kenneth Nars (12. Mai 2023)

Wie in einem Bienenhaus fühlte es sich an, wenn an vergangenen Tagen an der Schulanlage Schönthal in Füllinsdorf vorbeiging. Die Kindergärten und Primarklassen setzten sich in einer Projektwoche mit dem Erleben von Kulturen rund um die Welt und mit Integration auseinander.

Über 30 Sprachen sind in Klassen an den beiden Schulstandorten Dorf und Schönthal vertreten. «Wir unterrichten Kinder aus allen Kontinenten, ausser Australien», erzählt Co-Schulleiterin Irene Imolesi Schürch. Insgesamt 320 Kinder besuchen die Füllinsdörfer Schule.

Primär durchmischte Gruppen

Für die Projektwoche standen nicht weniger als 17 Kurse zur Wahl: Tänze, Kochen, Singen, Wimpelwerkstatt, Werken, Märchen, Backen, Volkstänze, Reise durch Kontinente, Kampfsport, traditionelle Künste, Spiele, künstlerische Welt von Asien, Sprachen, Lateinamerika, Körperbemalungen und Lieder rund um die Welt.

Zuvor waren Programmhefte an die Kinder abgegeben worden, diese konnten fünf Angebote aussuchen und wurden dann zugeteilt. Die meisten Kurse fanden klassenübergreifend statt, die Kinder wurden durchmischt vom Kindergarten bis zur 6. Klasse. «Wir wollten den integrativen Gedanken möglichst breit leben und auch die beiden Schulstandorte durchbrechen», erklärt Imolesi. Wenige Kurse waren nur für die Jüngeren oder bloss für die Älteren konzipiert.

«Es war sehr eindrücklich, zu sehen, wie die Grossen Verantwortung übernahmen für die Kleinen. Wir haben diese Woche lauter glückliche Kinder erlebt», schildert die Co-Schulleiterin. Andere Lehrpersonen sowie andere Schülerinnen und Schüler kennen lernen, eine Woche lang Unterricht ohne die üblichen Tagesstrukturen erleben und sich mehrheitlich mit kreativen Fächern beschäftigen – all das trug zur entspannten Atmosphäre bei.

«Wir sollten nicht wieder sechs Jahre warten bis zum nächsten Mal»

Sie hätten noch nie eine Woche mit so wenig Konflikten gehabt, «aber für die Lehrpersonen war es sehr anspruchsvoll, sie arbeiteten auf dem Zahnfleisch», berichtet Irene Imolesi. Kochen, Backen, Kampfsport, Länder kennen lernen seien die beliebtesten Kurse gewesen. Die Anstrengungen hätten sich gelohnt, die Woche sei «absolut gelungen» – ein grosser Gewinn. Sie hätten positive Rückmeldungen auch von Eltern erhalten, freut sich Imolesi.

Für diese war es als Schulleiterin in Füllinsdorf die erste Projektwoche, die alle sechs Jahre stattfindet, wie im Schulprogramm festgeschrieben. «Wir sollten nicht wieder sechs Jahre warten bis zum nächsten Mal, das müssen wir diskutieren.»

Zum Abschluss ein riesiges Kulturfest

Die Vorbereitungen für die Projektwoche begannen bereits Mitte August 2022, mit Beginn des laufenden Schuljahres. Ein OK aus Lehrpersonen machte sich auf Themensuche und bediente das Kollegium mit Vorschlägen. «Sehr schnell war klar, dass man die verschiedenen Kulturen ins Zentrum stellen möchte», berichtet die Co-Schulleiterin. Ab März wurden auch die Kinder eingebunden.

Am Samstag kommt es zwischen 10 und 15 Uhr zum krönenden Abschluss – mit dem Schulfest als Kulturfest. Die Kinder werden vor Eltern und Angehörigen ihr in den Kursen Erlerntes präsentieren. Ausgestellt sind Werkarbeiten, Kunstwerke und Dokumentationen diverser Themen aus den einzelnen Gruppen. Dazu gibt es ein grosses Buffet mit Speisen aus vieler Herren Länder, die Eltern mitbringen.