Für Mieter und Hauseigentümer Das sind neue Töne in der Baselbieter Wohnpolitik: Der Kanton soll Genossenschaften fördern Die Baselbieter Regierung lanciert ein neues Wohnbaufördergesetz, von dem sowohl Mietende als auch Hauseigentümer profitieren. Das im ersten Anlauf gescheiterte Projekt hat nun gute Chancen: Sowohl Linke als auch Bürgerliche tragen den Kompromiss mit.

Grossprojekt im gemeinnützigen Wohnungsbau in der Region: Auf dem Areal Zentrale Pratteln entstehen in den kommenden Jahren unweit des Bahnhofs 480 Wohnungen. Bild: Kenneth Nars (4. April 2018)

Die beiden haben politisch das Heu nicht auf derselben Bühne, ja nicht mal in derselben Scheune: Die Rede ist von SVP-Landrat Markus Meier, der als Direktor des Hauseigentümerverbands Schweiz tätig ist, und von SP-Landrat Adil Koller, bis vor kurzem Geschäftsführer des Mieterinnen- und Mieterverbands Baselland.

Doch vorliegend haben sie am runden Tisch mit Wirtschaftsdirektor Thomas Weber, weiteren Kantonsvertretenden und Mitstreitenden einen Vorschlag zur Wohnbauförderung mitgestaltet, den beide als gelungen bezeichnen. Dieser kommt sowohl Hauseigentümern als auch Mieterinnen und Mietern zugute. Gestern hat die Regierung das neue Wohnbaufördergesetz in die Vernehmlassung geschickt.

Bausparprämie für Personen mit mittlerem Einkommen

Wohneigentum soll auch für Personen in mittleren finanziellen Verhältnissen erschwinglich sein. Dazu will der Kanton eine Bausparprämie in der Höhe von 20 Prozent der Sparrücklagen oder maximal 25'000 Franken ausrichten. In einer ersten Version, die 2019 von der vorberatenden Landratskommission an die Regierung zurückgewiesen wurde, lag der Maximalbetrag bei nur 20'000 Franken.

Die Bausparprämie sei für viele Personen ein wichtiges Additiv, um ein Eigenheim finanzieren zu können, sagt SVP-Landrat Markus Meier. Bild: zVg/BLZ

Im Gegenzug ist ins Gesetz eine Einkommens- und Vermögensobergrenze eingebaut worden. Damit soll verhindert werden, dass Neuerwerbende von einem Zustupf profitieren, die gar nicht darauf angewiesen sind und ihr Haus unabhängig von der Prämie bauen. Markus Meier ist überzeugt, dass die Bausparprämie von 25'000 Franken für viele Neuerwerber ein wichtiges Additiv sei, um ein Eigenheim finanzieren zu können. Weiterer Bestandteil des Gesetzes ist eine Energieprämie. Diese wird komplementär zum Baselbieter Energiepaket ausgerichtet und soll energetische Gebäudesanierungen zusätzlich fördern.

Kanton soll neu Land kaufen und dieses Genossenschaften abgeben

Beim gemeinnützigen Wohnungsbau sind fürs Baselbiet neue Instrumente vorgesehen: So kann der Kanton neu Grundstücke im Baurecht an Organisationen des gemeinnützigen Wohnungsbaus wie etwa Genossenschaften abgeben. Wenn nötig, kauft er zu diesem Zweck Bauland hinzu. «Das ist ein sehr wichtiges Instrument, denn oft ist es für Genossenschaften schwierig, an Bauland heranzukommen», sagt Koller.

Alleine mit dem aktuellen Landparzellen-Bestand des Kantons liessen sich laut Schätzungen 2300 Wohnungen bauen. Dieses Potenzial soll in den nächsten zehn Jahren ausgeschöpft werden. Parallel dazu will der Kanton eine Dachorganisation von Wohnbaugenossenschaften damit beauftragen, weitere Grundstücke zu suchen. Der Kanton generiert auf jeden Fall Mehreinnahmen, allenfalls berechnet er einen tieferen Baurechtszins, wenn die Genossenschaften gewisse Auflagen erfüllen.

Schliesslich will der Kanton mit dem Gesetz sicherstellen, dass ältere Menschen möglichst lange in den eigenen vier Wänden leben können. Dazu gewährt er eine Prämie für altersgerechte Umbauten, etwa von sanitären Anlagen. Die Prämie wird an private Hauseigentümer und Organisationen des gemeinnützigen Wohnungsbaus ausgerichtet.

Kosten von 3,4 Millionen Franken pro Jahr, finanziert aus einem Fonds

Die Regierung rechnet mit jährlichen Ausgaben von 3,4 Millionen Franken. Finanziert werden die Massnahmen aus dem Fonds zur Förderung des Wohnungsbaus; darin lagen Ende 2021 40 Millionen Franken. Nicht Bestandteil des vorliegenden Gesetzes ist, wie dieser Fonds künftig gespeist wird. Denkbar ist, dass Erträge aus der kantonalen Grundstückgewinnsteuer dafür verwendet werden.

«Ich bin sehr zufrieden mit diesem Paket», sagt SP-Landrat Adil Koller. Bild: zVg

«Ich bin sehr zufrieden mit diesem Paket», sagt Adil Koller. Das überarbeitete Gesetz sei ein guter Kompromiss; beim Bausparen und der Energieprämie sei man den Hauseigentümern entgegenkommen, umgekehrt tragen diese nun Massnahmen im gemeinnützigen Wohnungsbau mit. Der gemeinsame Bereich sei das altersgerechte Wohnen, so Koller. Markus Meier spricht von einer absolut praktikablen, parteipolitisch breit abgestützten Lösung. Das Gesetz dürfe, nachdem die erste Version im Frühjahr 2019 Schiffbruch erlitten hat, nun nicht mehr zerredet werden, fordert er.