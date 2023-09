Fusion Arisdorf/Hersberg Der Mist ist noch nicht verteilt Weshalb die Urnenabstimmung zur Gemeindefusion von Arisdorf und Hersberg die höhere Hürde ist als die abgehaltenen Gemeindeversammlungen. Simon Tschopp Drucken Teilen

Die Gemeindeversammlungen von Arisdorf und Hersberg haben sich für eine Fusion entschieden. Bild: Juri Junkov

Die Gemeindefusion von Arisdorf und Hersberg ist einen grossen Schritt weiter. Die beiden Gemeindeversammlungen haben sich mehr oder weniger deutlich dafür ausgesprochen. Für Arisdorf war das zu erwarten. Überraschend hingegen der Entscheid von Hersberg, wo die Gegnerschaft besonders laut ist: 68 Ja zu 44 Nein. Gut 40 Prozent der Stimmberechtigten nahmen den Weg ins Nachbardorf auf sich – eine beeindruckende demokratische Beteiligung.

Exponenten der oppositionellen Interessengemeinschaft (IG) pro Hersberg schwiegen ganz. Ein Grund war laut ihrem Wortführer Hugo Gross, dass die Meinungen ja ohnehin gemacht waren. Man gab sich offenbar schon vor der Versammlung geschlagen. Denn diese zeigte, dass das IG-Grüppchen mit seinen im Vorfeld geäusserten Argumenten und Warnungen offensichtlich keine Mehrheit hinter sich hatte scharen können.

Am 19. November müssen die beiden Dörfer noch an der Urne über den Zusammenschluss befinden. Das ist die höhere Hürde, denn Urnengänge sind stets unberechenbar. Der IG-Wortführer hat angekündet, seine Gruppierung werde bis dahin direkt auf die Leute zugehen. So sollen noch Unentschlossene und bisherige Fusionsbefürworter von einem Nein überzeugt werden. Ob das gelingt? Wir werden sehen. Ein urchiger Oberbaselbieter würde nach den Gemeindeversammlungen vom Mittwoch sagen: «Der Mist ist geführt, aber noch nicht verteilt.»