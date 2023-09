Fusionsabstimmungen Heute Abend entscheiden die Gemeindeversammlungen von Arisdorf und Hersberg über einen Zusammenschluss Um 20 Uhr gilt es ernst: Ab dann debattieren die Arisdörfer und Hersberger Stimmberechtigten über die Fusion der zwei Dörfer. Beide Versammlungen finden gleichzeitig in Arisdorf statt, aber an getrennten Orten.

Arisdorf, der heutige Versammlungsort für die Fusions-«Gmeinis» der benachbarten Dörfer. Bild: Juri Junkov

Die Arisdörfer Gemeindeversammlung tagt in der Mehrzweckhalle, diejenige von Hersberg im Gemeindesaal. Dies sorgte in Hersberg für Verstimmung. Hugo Gross, der Wortführer der Interessengemeinschaft pro Hersberg und vehementer Gegner einer Fusion, ärgert sich, dass die Hersberger Versammlung ebenfalls in Arisdorf stattfindet und nicht im eigenen Dorf oder wenigstens auf neutralem Boden. «Das ist unanständig.»

Heute Mittwochabend ist davon auszugehen, dass die Stimmberechtigten von Arisdorf Ja sagen werden zur Gemeindefusion mit Hersberg. Im kleineren Dorf gibts jedoch Opposition. An der Hersberger Versammlung könnte es knapp werden, auch dürfte die Diskussion kontroverser verlaufen.

Geteilte Meinungen zum Prozessverlauf und zu den Finanzen

Gross kritisierte letzte Woche in der bz, dass die Bevölkerung im ganzen Prozess keine Möglichkeit gehabt habe, mitzuwirken. Markus Miescher stellte dies in Abrede. Er ist Mitglied des Projektlenkungsgremiums, das die Fusion aufgegleist hat, und Gemeindepräsident von Arisdorf. Miescher weist auf Workshops hin und erklärt, ihr Gremium habe verschiedene Inputs der Bevölkerung geprüft und auch berücksichtigt.

Bedenken herrschen in Hersberg wegen der fehlenden Gleichwertigkeit: Hersberg hat fünfmal weniger Einwohner als Arisdorf; Hersberg ist schuldenfrei, Arisdorf hat Schulden von 12,8 Millionen Franken. Auch bezüglich der künftigen finanziellen Ressourcen von Hersberg herrschen zwischen Gegnern und Befürwortern der Fusion unterschiedliche Auffassungen.

Was bisher geschah, wie es weitergeht

Die Gemeindeversammlung von Hersberg hat im Dezember 2019 mit 18 gegen 9 Stimmen einem Kredit von 50’000 Franken zur Prüfung einer Fusion mit Arisdorf zugestimmt. Im darauffolgenden September sagte die Arisdörfer Versammlung mit 44 gegen 2 Stimmen bei 2 Enthaltungen ebenfalls Ja zu diesem Bruttokredit, den sich die beiden Kommunen teilten.

Seither ist ein Projektlenkungsgremium mit je vier Vertretern aus Arisdorf und Hersberg sowie dem Gemeindeverwalter an der Arbeit, um diesen Prozess zu begleiten. Schule, Verwaltung, Werkhof, Kirche, Friedhof und einiges mehr haben die beiden Dörfer bereits gemeinsam. Gremium und Gemeinderäte führten mehrere Informationsanlässe durch.

Im August 2022 traten Arisdorf und Hersberg auf die Bremse und gaben nach Kritik wegen des Tempos den Fusionsvorbereitungen ein Jahr mehr Zeit. Gemäss jetziger Planung ist der Zusammenschluss auf Anfang 2025 vorgesehen. Zusammenschlussgegner aus Hersberg forderten im vergangenen November mit einer Unterschriftensammlung, die Übung sofort abzubrechen. Die Exekutiven lehnten dies ab und beriefen sich darauf, dass die Gemeindeversammlungen die Fusionsprüfung befürwortet hatten.

Nun stehen heute Mittwochabend die Gemeindeversammlungen an, die über die Fusion entscheiden. Resultiert in einer Kommune ein Nein, ist das Thema vom Tisch. Bei einem doppelten Ja kommt es im November zu Urnenabstimmungen. Lehnt ein Dorf ab, ist die Sache erledigt, bei einem zweifachen Ja müsste dann noch der Kanton die Fusion absegnen.

Im Baselbiet gab es letztmals vor gut einem halben Jahrhundert einen Gemeindezusammenschluss: Auf den 1. Januar 1972 wurden Biel und Benken zur Gemeinde Biel-Benken zusammengeführt.