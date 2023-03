Fusionsprojekt Verschwindet in Hersberg mehr als nur das Wappen? Während Arisdorf relativ gleichgültig das Fusionsthema aufnimmt, löst es in Hersberg grosse Diskussionen aus.

Die geplante Gemeindefusion von Arisdorf und Hersberg stösst in Hersberg auf Opposition. Bild: Roland Schmid

2020 sagte die Arisdörfer Gemeindeversammlung ohne Wortmeldung mit 44 zu 2 Stimmen Ja zur Prüfung einer Fusion. In Hersberg war das Resultat zuvor mit 18 gegen 9 Stimmen wesentlich knapper. Die damalige Stimmungslage widerspiegelte sich an den beiden Informationsabenden, zu denen das Projektlenkungsgremium vorgestern Mittwoch in Hersberg und vergangene Woche in Arisdorf eingeladen hatte.

Darin präsentierte das Gremium die Resultate der Fusionsprüfung und den Fusionsvertrag. An beiden Orten kamen rund 40 Personen zusammen, was schon zeigt, dass im 370-Seelen-Dorf Hersberg das Thema weit mehr bewegt als in der 1700-Einwohner-Gemeinde Arisdorf. Während in Arisdorf keine wirkliche Diskussion entstand, gab es im Restaurant Schützenstube in Hersberg viel zu reden.

Das Projektlenkungsgremium, zu dem unter anderem je drei Gemeinderatsmitglieder gehören, präsentierte die gleichen Folien wie in Arisdorf. «Wir haben schon eine gute Zusammenarbeit. Aber alles ist mit Verträgen geregelt. Mit einer Fusion würde vieles effizienter und einfacher», prophezeite Hersbergs Gemeindepräsidentin Iris Allenspach und erinnerte daran, dass Hersberg vor allem bezahlen, aber nicht mitbestimmen kann.

Die finanziellen Auswirkungen einer Fusion zeigte der für die Finanzen zuständige Hersberger Gemeinderat Pascal Wiget auf. Von der Steuerkraft her lägen beide Gemeinden nahe beisammen. Die finanziellen Aussichten von Hersberg seien aber düster. «Die vergangene Steuererhöhung wird nicht die letzte sein, wenn Hersberg alleine bleibt.»

Mit einer möglichen Anpassung des Finanzausgleichs würden die Zeiten für kleinere Gemeinden noch schwieriger, mahnte Wiget. Dass Hersberg während Jahren finanziell deutlich besser dastand als Arisdorf, nutzten die Fusionsgegner aus Hersberg zuletzt als zentrales Argument.

Neue Gemeinde hiesse Arisdorf

Pascal Wiget rechnete vor, dass unter dem Strich jährlich rund 100 000 Franken an wiederkehrenden Kosten eingespart werden könnten. Auf mehrfache Kritik aus dem Publikum, dass diese Einsparungen nicht von Tag eins der Fusion an eintreffen würden, präzisierte der Hersberger Finanzchef. «Wir sagen, dass dies jährlich wiederkehrende Einsparungen sind. Ab wann sie eintreffen, sagen wir nicht.»

Im Rahmen des Vertrags gab die durch die Fusion der Einwohnergemeinden nötig werdende Fusion der beiden Bürgergemeinden zu reden. Das Hersberger Bürgerrecht würde es in Zukunft nicht mehr geben. Die Hersberger Bürger würden automatisch zu Arisdörfer Bürger. Die fusionierte Gemeinde würde Arisdorf heissen. Hersberg würde zum Ortsteil. Das Hersberger Gemeindewappen würde zugunsten des Arisdörfer Wappens offiziell verschwinden und nur noch symbolhaften Charakter haben.

Die Postanschrift «Hersberg» bliebe aber bestehen, versprach das Projektlenkungsgremium und verwies auf die Post. Zusammen mit der Bevölkerung soll ein neues Logo für die fusionierte Gemeinde erarbeitet werden. Dass die fusionierte Gemeinde nicht Arisdorf-Hersberg heissen soll, habe pragmatische Gründe, erklärte Projektleiter Dieter Pfister. Zudem sei dies beim Workshop mehrheitlich so gewünscht worden.

Kritik an fehlender Mitwirkung

Dass zum Fusionsvertrag keine öffentliche Mitwirkung oder Vernehmlassung durchgeführt wird, stiess mehreren Votantinnen und Votanten sauer auf. Man könne in den nächsten Wochen schon noch Rückmeldungen geben, versicherte Pfister. Neben der lauten Kritik gab es aber auch Lob und positive Stimmen, die überzeugt sind, dass mit der Fusion alle gewinnen würden.

Für eine Fusion müssen beide Gemeindeversammlungen am 20. September und jeweils die ganze Stimmbevölkerung an der Urne am 26. November Ja sagen.