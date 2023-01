Basler Budget Gartenbäder sollen länger geöffnet haben Budget Basel-Stadt 2024: Grossrätin Barbara Heer will 130'000 Franken für ausgeweitete Öffnungszeiten der drei Gartenbäder. Heidi Mück wiederum wünscht sich 1,5 Millionen Franken mehr für die offene Kinder- und Jugendarbeit.

Gartenbad St. Jakob: Geht es nach einer Grossrätin, ist es künftig während der Hauptsaison eine Stunde länger geöffnet. Bild: niz/bz-Archiv

Am vergangenen Dienstag gab das Basler Finanzdepartement bekannt, dass die neuste Hochrechnung zum Jahresabschluss 2022 von einem Überschuss von gut 350 Millionen Franken ausgeht. Das ist weit mehr als budgetiert. Und weckt offenbar Begehrlichkeiten. Auch wenn das die Akteure bestreiten.

Zwei Tage später reichten die Grossrätinnen Barbara Heer (SP) und Heidi Mück (Basta) drei Postulate für das Budget 2024 ein. Barbara Heer will beim Erziehungsdepartement (ED) 80’000 Franken mehr ausgeben, damit neben dem Gartenbad St. Jakob auch in den Gartenbädern Bachgraben und Eglisee ein sogenanntes Frühschwimmen angeboten werden kann, indem die Gartenbäder ihre Schwimmerbecken statt wie bisher um 9 Uhr bereits um 6 Uhr öffnen.

50’000 Franken zusätzlich möchte Barbara Heer für eine um eine Stunde längere Öffnungszeit der drei städtischen Gartenbäder während der Hauptsaison. Heute schliessen die Gartenbäder in der Regel um 20 Uhr.

Bereits 2019 fragte Barbara Heer in einem Vorstoss an, ob die Öffnungszeiten der Gartenbäder morgens und abends ausgeweitet werden könnten. Erziehungsdirektor Conradin Cramer (LDP) lehnte mit Verweis auf den dafür nötigen Mehraufwand ab. Im Gegensatz zum Gartenbad St. Jakob haben die Gartenbäder Bachgraben und Eglisee keine separaten Eingänge für die Schwimmerbecken.

Barbara Heer findet hingegen, dass für das Frühschwimmen ein Gartenbad in der Peripherie nicht reicht. Der Grosse Rat liess den Vorstoss im November 2020 stehen und untermauerte so seinen Willen für ausgeweitete Öffnungszeiten. Im vergangenen November wiederholte Cramer seine ablehnende Haltung. Der Vorstoss wird im Grossen Rat in den kommenden Wochen ein weiteres Mal diskutiert.

Heer will zusätzliche Stellen schaffen

Nun erhöht Barbara Heer den Druck und will die Ausweitung der Öffnungszeiten über das Budget 2024 erreichen. Heer begründet ihr Engagement mit der Klimaerwärmung und den damit verbundenen häufiger vorkommenden Hitzetagen. «Hohe Temperaturen können negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Baden und Schwimmen haben hier präventive Wirkung, und sind zunehmend beliebte Freizeitbeschäftigungen und Sportarten für die Stadtbevölkerung.» Die Ausweitung des Angebots soll gemäss Barbara Heer mit der Schaffung «sicherer und zeitlich verbindlicher Stellen» einhergehen.

Heute dürfen die Gartenbäder situativ länger als 20 Uhr geöffnet haben. Das wissen die Gäste vorher aber nicht. Barbara Heer will die längere Öffnungszeit fixieren. Die SP-Grossrätin findet es schade, dass gerade an heissen Sommerabenden die «Grünoasen mit den wunderschönen Becken» geschlossen sind. «Nur die wenigsten in der Stadt haben einen eigenen Garten oder einen grossen Balkon.»

Barbara Heer verneint, dass ihre Budget-Postulate mit dem hohen Überschuss zu tun haben. «Das Timing ist Zufall. Aber natürlich erscheinen die beiden Beträge als wenig Geld im Vergleich zum Überschuss.»

Ansprüche an die Kinder- und Jugendarbeit steigen

Gleich 1,5 Millionen Franken mehr im Budget 2024 einstellen will Heidi Mück für die offene Jugend- und Kinderarbeit. Mück schreibt in ihrem Vorstoss, dass die psychische Belastung der Kinder und Jugendlichen «erwiesenermassen» zugenommen hat und so auch der Unterstützungsbedarf grösser geworden sei.

Mück betont, dass fast alle Trägerschaften und Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit für die Beitragsjahre 2024 bis 2027 Mehrbedarf angemeldet hätten, der über die Teuerung hinausgehe. Die Ansprüche an die offene Kinder- und Jugendarbeit würden laufend steigen, mahnt Mück. Die zusätzlichen 1,5 Millionen Franken per Budget 2024 würden dem Erziehungsdepartement während den Beitragsverhandlungen Spielraum für dringend nötige Erhöhungen geben, so die Basta-Grossrätin.