Gaumenfreude Das sind die besten Baselbieter Tropfen: Die beiden Basel küren ihre Staatsweine Das regenreiche Jahr 2021 hatte zu einer schlechten Traubenernte geführt. Im heissen letzten Jahr änderte sich dies, womit die Zahl der Baselbieter Spitzenweine wieder zunahm. Neu küren die beiden Basel auch einen Rosé- und Schaumwein. Das sind die Gründe.

Die Siegerinnen und Sieger der Staatswein-Kürung 2023: Adrian und Peter Handschin vom Hofladen Grosstannen, Regierungsrat Kaspar Sutter (Basel-Stadt), Melanie und Joël Buser vom Hof Leimen, Daniel und Ramona Wiedmer-Mahrer von Wiedmer Weinbau, Thomas Engel und Lukas Wiedmer von der Siebe Dupf Kellerei, Regierungsrat Thomas Weber (Baselland) und Lukas Kilcher vom Landwirtschaftszentrum Ebenrain. Bild: Kenneth Nars

Basel trinkt auch 2023 Wein aus den Baselbieter Kellern. Mit seinen fünf Hektaren Rebfläche kann der Stadtkanton dem Land in der Weinproduktion nicht Paroli bieten. Wenn auch Regierungsrat Kaspar Sutter seit Neustem eine Rebe im eigenen Garten gepflanzt hat, wie er gestern anlässlich der Staatswein-Kürung erzählte. «Nur wird dies wohl nicht reichen, um Wein zu keltern», sagte Sutter und sorgte für Lacher. Andreas Buser, Präsident der Weinproduzenten Basel/Solothurn, gab dem Pfarrerssohn den Rat, er möge die Bibel konsultieren, denn da stehe was von der wundersamen Weinvermehrung drin.

Regierungsrat Thomas Weber degustiert die drei roten Finalweine. Bild: yas

Die lockeren Sprüche unter der Lindenallee vor dem Schloss Ebenrain folgten auf die Jurierung an der langen Tafel im Gewölbekeller. Traditionellerweise durfte eine prominente Laienjury den Siegerwein aus drei Finalisten-Weinen pro Kategorie krönen (siehe Boxen). Neben Regierungsrat Sutter gehörte Thomas Weber, sein Pendant als Landwirtschaftsvorsteher, ein letztes Mal diesem Gremium an. Der abtretende Baselbieter Regierungsrat war nicht zufälligerweise eine der treibenden Kräfte, als vor sechs Jahren die Staatsweinkürung eingeführt wurde. Weber bewies nämlich bei seiner Ansprache, dass er einiges von der Weinkunst versteht.

Letztes Jahr 30, nun 51 eingereichte Weine

Neben den beiden Regierungsräten sassen an der langen Tafel unter anderem die höchste Baselbieterin Lucia Mikeler Knaack und der aus der Kult-Krimireihe Tatort bekannte und in der Region wohnhafte Schauspieler Charles Brauer.

Nicht nur quantitativ, auch qualitativ ist Basel-Stadt dem Baselbiet in der Weinproduktion unterlegen, wie Sutter neidlos anerkannte. Hingegen soll sich der Stadtkanton, der bei der Staatswein-Kürung seit drei Jahren mit dem Baselbiet zusammenspannt, trinktüchtiger zeigen, wie am Rande der Verleihung zu erfahren war.

Diese vier Weine gingen als Gewinner hervor (siehe Boxen unten). Bild: yas

Aus den 51 eingereichten Weinen wählten fünf professionelle Degustatorinnen und Sommeliers ausschliesslich Baselbieter Weine für die Finalrunde aus. Die Gaumen der prominenten Baselbieterinnen und Basler bestimmten daraufhin im Schloss Ebenrain, welche Weine im kommenden Jahr an den offiziellen Anlässen der beiden Basel serviert werden.

Die Laien sind sich nicht einig

Einigkeit herrschte dabei nicht. «Die Meinungen gehen komplett auseinander. Aber das macht nichts. Somit ergibt sich ein guter Mix, der für das Geniesser-Herz steht. Geschmäcker sind eben verschieden», sagte Nicola Neuhaus, seines Zeichens Mitglied im Vorstand des Weinproduzenten-Verbandes Basel/Solothurn. Wer als Winzer oder Winzerin auf die Staatswein-Auszeichnung hofft, braucht also auch eine Portion Glück. Der Preis verfehlt seine Wirkung nicht: Staatsweine waren in den letzten Jahren oft rasch ausverkauft.

Erstmals kürten die beiden Basel einen Rosé- und einen Schaum-Staatswein. Damit wolle der Preis mit dem Trend am Markt mithalten, erklärte Rebbaukommissär Urs Weingartner. Im Verkauf wuchs in den letzten Jahren nämlich die Nachfrage nach Rosé und Schaumweinen markant. Weingartner sagte gestern: «Wir möchten dies honorieren und keine Kür, die sich an den Bedürfnissen vorbeibewegt.»