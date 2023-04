Geist & Reichlin Es gibt ein gutes Leben neben dem Job: Teilzeitarbeit ist keine Volkskrankheit Der Trend hin zu mehr Teilzeitarbeit beunruhigt einige Ökonomen: Sie sehen darin die Gefahr sinkender Produktivität. Dabei kann in einer Gesamtbetrachtung das Gegenteil der Fall sein. Produktivität und Lebensqualität steigen. Naomi Reichlin Drucken Teilen

Laut dem Bundesamt für Statistik ist die Teilzeitarbeit zwischen 1991 und 2010 während zwei Jahrzehnten sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern gestiegen. Symbolbild: Kathrin Ziegler / Digital Vision

Keine Generation vor meiner wollte so viel Teilzeit arbeiten wie meine Generation. Direkt oder indirekt wird suggeriert, der heutigen Generation mangle es an Arbeitswille und Fleiss. Dies ist ein Plädoyer gegen diese Interpretation und für ein Narrativ, das der angesprochenen Generation gerecht wird.

Raum für Tätigkeiten neben der beruflichen Karriere

Hintergründe für die zunehmende Tendenz zur Teilzeitarbeit finden sich einerseits in einem ökonomischen Kombinationseffekt: Der Wohlstand in der Schweiz kreiert den Raum für Tätigkeiten, die über die berufliche Karriere hinausgehen. Damit einher geht eine Produktivität, die hier seit der Jahrhundertwende in absoluten Zahlen so stark zugenommen wie in keinem anderen Land mit Ausnahme der USA.

Gleichzeitig sieht die Zukunft mit Blick auf die Sozialversicherungen für meine Generation nicht rosig aus. Die Reformblockade bei den Sozialversicherungen führt zu einer Ungewissheit, ob sich eine jahrzehntelange 42-Stundenwoche am Ende des (spät eintretenden) Arbeitslebens lohnt. Dass sowohl der Ständerat als auch die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrats letzte Woche die Renteninitiative der Jungfreisinnigen ohne Gegenvorschlag abgelehnt haben, ist ein weiteres Indiz dafür, dass die Politik den Folgen ihrer Entscheide für die Jugend nicht genug Rechnung trägt.

Junge Generation sieht sich mit politischer Instabilität konfrontiert

Auch als Reaktion darauf machen sich Jugendliche ausserhalb des politischen Systems Gedanken, welche Rolle sie in der Welt einnehmen möchten. Teil dieses Prozesses ist die Ablösung von der beruflichen Karriere als Hauptidentifikationsfaktor für den individuellen Beitrag an die Gesellschaft.

Stattdessen wird die eigene Rolle in der Welt aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, der die Optimierung des Individuums ins Zentrum stellt. Dazu gehört der grosse Drang, über die eigene Existenz hinaus, mithilfe tiefgehender Beziehungen zu Partnern, Freunden und Familie einen Beitrag für eine bessere Welt zu leisten. Neben dem hohen Wohlstand ist meine Generation auch mit bisher zunehmender politischer Instabilität konfrontiert. Zum Beispiel mit einem Angriffskrieg in Europa und populistischen Strömungen, die trennend wirken.

Ökonomen wie Reiner Eichenberger (Zitat: «Volkskrankheit Teilzeit») sehen die zunehmende Tendenz zur Teilzeitarbeit als beunruhigende Entwicklung und geben Warnzeichen ab bezüglich einer drohenden senkenden Produktivität und eines möglichen Wohlstandseinbruchs. Doch gibt es eine grössere Bedrohung für den Wohlstand als politische Instabilität und soziale Unruhen?

Nicht nur ökonomische Kennzahlen beachten

Wer nur die unmittelbaren, projizierten Auswirkungen auf die Produktivität in Betracht zieht, lässt wichtige Faktoren ausser Acht, die über ökonomische Kennzahlen hinausgehen. Wenn sich also jemand nicht voller Inbrunst in einen Vollzeitjob stürzt, ist das nicht Zeichen von Faulheit oder Arbeitsunwille. Viele junge Menschen sind darum bemüht, in ihren täglichen Herausforderungen den Blick auf das grosse Ganze ins Zentrum zu rücken.

Damit soll die Arbeit und der Arbeitsethos der vorhergehenden Generationen nicht geringgeschätzt werden. Im Gegenteil: Der heutige Wohlstand ist darauf zurückzuführen. Stattdessen bedeutet es, dass sich der normale intergenerationelle Veränderungs- und Evolutionsprozess momentan darauf konzentriert, neben ökonomischen Kennzahlen den Blick auf eine verstärkte Erfahrung der menschlichen Einheit zu richten.