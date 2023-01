Geist & Reichlin Wo ein Geldtopf, sind die greifenden Hände nicht weit Was der diese Woche kommunizierte Verlust der Schweizerischen Nationalbank für die Gemeinwesen bedeutet. Naomi Reichlin Drucken Teilen

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) gibt einen historischen Verlust von 132 Milliarden Franken bekannt. Die Gewinnausschüttungen an Bund und Kantone im Jahr 2022 fallen somit gänzlich weg. Um die Grössenordnung einschätzen zu können: Baselland erhielt 2021 insgesamt 135 Millionen Franken (Basel-Stadt erhielt 92 Millionen). Auch wenn Finanzdirektor Anton Lauber darauf beharrt, dass die Abhängigkeit von der SNB als nicht gravierend einzustufen ist, wird die Haushaltsplanung durch die wegfallenden Ausschüttungen beeinflusst.

Diese aktuelle Entwicklung und die Auswirkungen auf die Gemeinwesen zeigen zwei politische Phänomene auf, die auch anderorts gut zu beobachten sind:

1. Wo immer ein Geldtopf existiert, sind die verteilungswütigen Hände nicht weit. Begehrlichkeiten entstehen, wo immer es etwas zu verteilen gibt und das Geld automatisch fliesst. Dabei wird teilweise grosszügig darüber hinweggesehen, wenn gegen einen politischen Grundsatzentscheid verstossen wird.

Bestes Beispiel im jetzigen Fall ist eine im Februar 2022 lancierte Initiative des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes. Der Initiant sieht die Lösung zur Rettung der AHV in den Gewinnausschüttungen der SNB und fordert, dass ein Drittel der ausgeschütteten Gewinne an die AHV geht. Seit gestern sollte allen klar sein, dass es die Initiative nicht über den Status des Rohrkrepierers schafft. Zudem zeigt die Mitteilung der Schweizerischen Nationalbank, wie riskant und kurzfristig gedacht solche Begehrlichkeiten sein können.

Interessant ist dabei, dass – wenn Dollarzeichen in den Augen blinken – auch Prinzipien ohne Augenzwinkern verletzt werden. In diesem Fall namentlich, dass die Unabhängigkeit der SNB und deren Zweck (Geld- und Währungspolitik zu Gunsten des Gesamtinteresses der Schweiz zu führen) in der Bundesverfassung verankert ist.

2. Die Einnahmen bestimmen die zukünftigen Ausgaben. Ein Haushalt gewöhnt sich rasch an unzuverlässige, aber für eine bestimmte Zeit regelmässige Einnahmen und passt die Ausgaben entsprechend an. Das wiederum führt zu Defiziten bei Entwicklungen wie der jetzigen.

Auch wenn die Versuchung gross ist, auf der Welle der einströmenden Einnahmen zu reiten, gilt es, für variierende Einnahmen vorzusorgen – Stichwort antizyklisches Verhalten.

Es ist zudem zu diskutieren, ob die Gewinnausschüttungen der SNB bei den Kantonen überhaupt in den ordentlichen Haushalt einfliessen sollen. Das ist eigentlich ein Unding. Es wäre denn aus Sicht der Kantone wohl gerade angesichts der tiefen Zuverlässigkeit und der vorherrschenden Planungsunsicherheit sinnvoll, die Ausschüttungen als Reserve in einen Schwankungsfonds einzulegen.

Und bei der Altersvorsorge geht für eine langlebige Sicherung der Renten kein Weg an einer Anpassung des Rentenalters vorbei – beispielsweise über eine Knüpfung des Rentenalters an die Lebenserwartung, wie es die Renteninitiative der Jungfreisinnigen vorsieht.