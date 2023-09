Geist&Reichlin Aggressionen auf der Strasse: Grosszügig geboren, zu Geiz erzogen Regeltreue Mitbürgerinnen und Mitbürger werden im Strassenverkehr zu hemmungslosen Egoisten. Ein Plädoyer für mehr Sanftmut und Gelassenheit.

Signalisationen und Ampelsysteme sind gerade in Städten wichtig, um den Verkehr zu regeln. Doch oft werden diese auch missachtet. Georgios Kefalas / Keystone

Das Verhältnis zwischen Autos, Velos und Fussgängern auf Basels Strassen ist immer wieder ein Gesprächsthema, ja gar ein Politikum. Autofahrer sagen über Velofahrer, sie seien rücksichtslos, Velofahrer über Autofahrer sagen das gleiche, Fussgänger beklagen sich über Velofahrer, Velofahrer über Fussgänger, die nicht richtig schauen, und so weiter.

Ich selber fahre auch Velo, und wenn mir etwas auf Basels Strassen auffällt, dann ist es die Aggressivität, die gewisse Verkehrsteilnehmer an den Tag legen. Der morgendliche und abendliche Weg ins und vom Büro ist längst nicht mehr das Bewegen von A nach B. Stattdessen geht es beim Pendeln um mehr: um Platz­hoheit und Profilierung. Der gegenseitige Respekt rückt dabei in den Hintergrund.

Wie sich eine Person im Verkehr verhält, ist ein hervorragender Charaktertest: Ob eine Person eine Befolgerin der Regeln ist oder nicht, wird leicht ersichtlich. Denkt jemand nur an sich, die anderen müssen hintenanstehen? Charakterzüge, die ansonsten möglicherweise gut gehütet werden, werden dabei entlarvt.

Ich sehe das auch bei mir selber. Ins Büro fahre ich mit dem Velo und freue mich über die körperliche Anstrengung am Morgen und am Abend. An dieser Stelle ein Geständnis: Ich halte mich nicht immer an jede einzelne Regel. Jedoch richtet sich mein Verhalten auf die anderen Verkehrsteilnehmer, besonders Fussgänger. Oft kommt es zu einer Beinahe-Kollision, weil ich vor dem Fussgängerstreifen – wie es sich gehört – anhalte und den Fussgängern genügend Platz lasse für die Strassenüberquerung.

Wie bei allem im Leben gilt auch im Verkehr: Nicht alles, was erlaubt ist, gehört sich. Und nicht alles, was verboten ist, ist des Teufels. Und wie bei allem im Leben liegt der Fokus bestenfalls auf der Wirkung auf die Mitmenschen. In anderen Worten: Wie kann ich mein Ziel erreichen (in vernünftiger Zeit von A nach B zu kommen), und dabei möglichst rücksichtsvoll und freundlich sein?

Dazu gehört es zu verstehen, dass man als Autofahrer möglichst viel Platz macht, so dass sich der Velofahrer wohl fühlt. Und dass man sich als Velofahrerin das Privileg der Geschwindigkeit nicht als Ausrede nimmt, einen anständigen Halt auszulassen oder knapp an einem Fussgänger vorbeizuschrammen.

Kürzlich liess mich die Aussage eines britischen Autors aufhorchen: «We’re wired for generosity but educated for greed.» Frei übersetzt: Wir werden grosszügig geboren, aber zu Geiz erzogen. Im Strassenverkehr bedeutet das: Statt kind­licher Gelassenheit und Grosszügigkeit nimmt man möglichst viel und gibt möglichst wenig – schon gar nicht einen Vortritt, der einem nicht zusteht.

Der Wohlstand einer Bevölkerung misst sich nicht nur am Bruttoinlandprodukt – sondern auch an der emotionalen Grösse, die von den Individuen an den Tag gelegt wird. Grosszügigkeit entspannt nicht nur das Zusammenleben auf der Strasse, sondern auch die Seele. Daran werde ich denken, wenn ich mich das nächste Mal auf mein Rennrad schwinge.