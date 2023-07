Geistschreiber Bleu rauchen, rot dampfen Mit spitzer Feder kommentiert der Geistschreiber das Geschehen in der Region, im Land, ja auf der ganzen Welt. Garantiert ohne KI.

Ein radelnder Regierungsrat (Isaac Reber in Amsterdam unterwegs) kann auch Probleme mit sich bringen Bild: Screenshot Facebook

Ich habe keine Ahnung, woher der Begriff Volksschauspieler kommt. Ruedi Walter war einer. Und WAM. Walter Andreas Müller. Er ist der einzige Mensch, mit dem ich jemals in einem Restaurant nach dem Essen eine Zigarre gepafft habe, ohne dafür in eine Smokerlounge zu migrieren – damals waren die meisten Beizen smokerloungefrei – und dies auch nur, weil unser Regisseur Jürg «Binggis» Bingler sich eine Gauloise bleu anzündete und dazu brummte: Von euch Jungen raucht ja denk keiner.

Moll, erwiderte ich so verrucht wie möglich. Stümpen. Ich auch, sagte WAM. Jaja, spottete Binggis, einmal im Jahr. Ich zog triumphierend zwei Zigarren aus dem Tschopen. WAM lachte und streckte auf, und in der nächsten Stunde sah Binggis mit seiner Gauloises bleu neben uns blass aus. Und ja, ein gealterter Kindskopf darf durchaus lasterhaften Zeiten nachtrauern, finde ich, auch wenn er froh ist, dass sie vergangen sind, wo waren wir stehen geblieben?

Ah ja, beim Volksschauspieler. Was ich sagen will: Es gibt ja auch Volkspolitiker. Es gibt sogar Volksgrüne. Leute, die mit weissen Turnschuhen an den Füssen auf die Welt kommen und von Beruf Volksregierungsrat werden. Ja genau. Isaac «Easy» Reber. Und ebender hat vor Jahren mal auf facebook geschrieben: «Warum ich ohne Akku Velo fahre? Weil ich es kann.» Das fand ich so gut, dass ich letztes Jahr im Radcenter Furler in Bubendorf immer noch Easys Wort im Ohr hatte: Bitte einmal Velo ohne Akku.

Jetzt dampft der neunmalkluge Volkskolumnist von Ziefen durch den Wald hinauf zur Gaushard, lässt sich von wonnigen Akkubikerinnen überholen und denkt sich: Stärnecheib Isi, ich hab dich gewählt! Ich habe dir vertraut! Von wegen «weil ich es kann», du hast früher deine Lunge doch wohl auch von Sitznachbarn mit Gauloises bleu passivteeren lassen müssen, wieso kannst du jetzt easy ohne Akku, Isi, und ich nicht? Weil meine Sneakers schwarz sind oder was?

Erst als ich Richtung Seewen hinunter im Gegenwind Mücken fresse, geht mir auf, dass ich Kalb zwischen Sissach und Liestal auch weniger dampfen würde als zwischen Ziefen und Seewen. Und dass Isi beim Treten womöglich auch uneasy dampft, das aber auf facebook nicht breitschlägt. Der alte Volksschlaumeier.