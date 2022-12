Geistschreiber Die Grossmäuler des Jahres 2022 Mit spitzer Feder kommentiert der Geistschreiber das Geschehen in der Region, im Land, ja auf der ganzen Welt. Willi Näf Drucken Teilen

Der Geistschreiber ist gespannt aufs neue Jahr. Bild: unsplash

Silvester. Der letzte Tag eines hinterletzten Jahres. Ich begehe ihn dort, wo die Schellenkläuse Zäuerli nehmen, summe mit und weine ein bisschen. An Silvester ist mein Baselbieter Appenzellerherz infiziert mit Heimat – unheilbar, laut Hausärztin. Symptome bekämpfe ich mit dem Tragen von Edelweisshemden. Es gibt jetzt eine neue Farbe, edel marron.

Weil es den halbgeknöpften Appenzeller V-Schnitt mit Rückenfalte nicht ab Stange gibt, habe ich mir vier Stück schneidern lassen. Personalisierte Medizin, rezeptfrei. Meine Schneiderin Heidi hat sich geweigert, die Rechnung mit dem Vermerk Heimwehprävention direkt meiner Krankenkasse zu schicken. Aber sie hat mir besorgt in die Augen geblickt und mir Rabatt gegeben.

Eigentlich will ich über etwas anderes schreiben: Ich will spekulieren, wie wohl die Grossmäuler des Jahres 2022 ins neue Jahr rutschen. Das Feldherrchen, das sich mit seiner «Spezialoperation» das goldene Himbeeri für die Blamage des Jahrhunderts verdient hat. Die grotesken Bartlis, die wach liegen vor Angst, dass ihnen bald ihre Turbane um die Ohren fliegen.

Der grosse Vorsitzende, der sich so verrannt hat, dass die Anbetung durch sein unterwürfiges Volk Risse bekommt. Der Alte am Bosporus, der nicht um seine Wiederwahl kämpft, sondern darum bittet. Der wirre Blondschopf auf der Insel und seine grossmaulige Nachfolgerin Dings, die zurückgetreten wurden. Der Trompeter in Florida, der mit seinen letzten blutleeren Auftritte einen vielversprechenden Totalschaden eingeleitet hat.

Und wie rutschen sie denn nun hinüber, die Grossmäuler 2022? Sie saufen sich ihr annus horribilis schön. Und sie brüten, wie sie ihr Gesicht wahren oder ihre Haut retten können. Das Jahr 2022 hat einigen Figuren die Maske von der Fratze gerissen.

Die Schweiz feiert entspannt. Der dramatische Höhepunkt 2022 hierzulande war ein doppelter Ministerwechsel. Mit dem gmögigen Albert und seinen vorschnellen Schwurfingern. Mit Elisabeth der Herzlichen und ihren Schwarznasenschafen. Bundesräte seien Fussnoten der Geschichte, sagte Ueli der Juchzer. So wünsche ich uns für diesen Globus 2023 weniger Grossmäuler und mehr Fussnoten. Und natürlich, das vor allem: endlich wieder ruhigeres Gewässer.