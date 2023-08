Gelterkinden Jugendliche starteten im Baselbiet wieder mit der Schule: Die Berufswahl wird zum Unterrichtsfach Ab heute gibt der Schulgong wieder den Takt im Leben der Kinder und Jugendlichen im Baselbiet vor. Auf Sekundarstufe I gibt es ein neues Schulfach: Die Berufsorientierung.

Bildungsdirektorin Monica Gschwind besucht am ersten Schultag in Gelterkinden eine Klasse im Unterricht zur Berufsorientierung. Bild: Kenneth Nars

8818 Jugendliche sind heute an den Sekundarschulen im Baselbiet in ein neues Schuljahr gestartet. Für die Schülerinnen und Schüler der 2. Klassen beginnt damit ein wegweisendes Jahr. Denn nun müssen sie sich erste Gedanken darüber machen, wie es nach der Sek für sie weitergehen soll. Eine Entscheidung, die zu treffen immer anspruchsvoller wird, wie die Baselbieter Bildungsdirektorin Monica Gschwind an der Medienkonferenz des Kantons zum ersten Schultag in Gelterkinden sagte, denn die Möglichkeiten zu Aus- und Weiterbildungen seien zahlreich und einem ständigen Wandel unterworfen.

Der Kanton will sie dabei unterstützen und alle am Berufs- und Bildungswahlprozess Beteiligten «noch enger vernetzen», wie Gschwind sagt. Deshalb wird Berufswahl jetzt offiziell zum Schulfach. Ab der achten Klasse haben sämtliche Schülerinnen und Schüler wöchentlich eine Lektion Berufsorientierung. Dabei sollen die Jugendlichen lernen, wo ihre eigenen Interessen und Stärken liegen, welche Berufe es überhaupt gibt und welche zu ihren Fähigkeiten passen. Auch sollen sie einzelne Berufe genauer erkunden, sich für einen entscheiden und diese Entscheidung dann in die Tat umsetzen.