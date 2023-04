Gemeindepräsidentenwahl Tanja Steiger ist Gemeindepräsidentin: Die FDP schafft es in Hofstetten-Flüh an die Spitze Die freisinnige Kandidatin erhielt mit Abstand die meisten Stimmen. Die Ersatzwahl war wegen des Rücktritts des parteilosen Gemeindepräsidenten Felix Schenker nötig geworden.

Die neue Gemeindepräsidentin heisst Tanja Steiger. Sie genoss bei den Stimmberechtigten die meisten Sympathien. bz Basel

Erdrutschsieg in Hofstetten-Flüh: Tanja Steiger (FDP) schafft mit deutlichem Vorsprung die Wahl zur neuen Gemeindepräsidentin. Die frühere Gemeinderätin erhielt von den Stimmberechtigten 610 Stimmen. Damit wird sie der 3000-Einwohner-Gemeinde bis zum Ende der Legislatur im Jahr 2025 vorstehen.

Weit abgeschlagen auf dem zweiten Platz landete der Parteilose Dominik Schuppli. Für den ehemaligen SVP-Gemeinderat resultierten 367 Stimmen. Mit lediglich 67 Stimmen musste sich der politisch gänzlich unerfahrene Roman Gazzotti (parteilos) zufriedengeben. Das absolute Mehr belief sich auf 531 Stimmen. Die Stimmbeteiligung betrug hohe 47,8 Prozent.

Ziel: Wieder Ruhe ins Dorf bringen

Dass die Gemeindepräsidentenwahl in der Gemeinde im Solothurner Leimental auf Interesse stossen wird, bahnte sich kürzlich an einer Podiumsveranstaltung in Hofstetten an. Über 100 Besucherinnen und Besucher wollten dabei der Anwärterin und den Anwärtern auf den Zahn fühlen. Die drei Kandidierenden betonten am Anlass, dass es ihnen am Herzen liegt, nach den negativen Schlagzeilen, die Hofstetten-Flüh hinter sich hat, wieder Ruhe ins Dorf und in die Verwaltung zu bringen.

Gut möglich, dass sich der eine oder die andere Besuchende an der Veranstaltung auch Informationen über einen Fall erhoffte, der das politische Hofstetten-Flüh in den vergangenen Monaten durchschüttelte: Ein langjähriger Verwaltungsmitarbeiter hatte zugegeben, eine Kollegin über längere Zeit manipuliert zu haben. Die Gemeinde trennte sich letztlich vom Mitarbeiter.

Gemeindepräsident Felix Schenker (parteilos) war im Zusammenhang mit dem Fall vorgeworfen worden, seine Ratskollegen nicht transparent informiert zu haben. Kurz nach dem Bekanntwerden der Affäre traten sowohl Schenker als auch Vizepräsident Peter Gubser (FDP) von ihrem Amt zurück. Der Gemeindepräsident betonte jedoch, sein Rücktritt sei «persönlichen Gründen» geschuldet.

