Nachwahl Gemeinderat Muttenz Die SP nimmt der EVP den Sitz ab: Salome Lüdi ist neue Muttenzer Gemeinderätin 91 Stimmen mehr erhielt Salome Lüdi (SP) als ihre Konkurrentin Anita Bidert (SVP) im Rennen um den frei gewordenen Sitz von Thomi Jourdan. Sandra Kasper (EVP) und Peter Eckerlin (parteilos) sind abgeschlagen.

Salome Lüdi (SP) strahlt als Siegerin der Gemeinderatsersatzwahl in Muttenz. Sie übernimmt den frei gewordenen Sitz von Neo-Regierungsrat Thomi Jourdan (EVP). Bild: Juri Junkov

Salome Lüdi (SP) hat das Resultat des ersten Wahlganges umgekehrt: Statt 77 Stimmen Rückstand auf Anita Biedert (SVP), hat sie nun 91 Stimmen Vorsprung. 1477 Stimmen holte die Sozialdemokratin, 1386 die SVP-Vertreterin. Schlimmer erging es Sandra Kasper (EVP), die im Vergleich zum ersten Wahlgang fast 400 Stimmen verlor und der parteilose Peter Eckerlin büsste sogar über 400 Stimmen ein. Die Nachwahl war nötig geworden, weil der bisherige Gemeinderat Thomi Jourdan (EVP) in die Baselbieter Regierung gewählt wurde.

Beim ersten Wahlgang am 18. Juni schritten noch über 48 Prozent der Wahlberechtigten zur Urne. Beim zweiten Wahlgang waren es nur noch knapp 32 Prozent. Die tiefere Stimmbeteiligung hat vielleicht bei den beiden Spitzenkandidatinnen das Pendel auf die andere Seite ausschlagen lassen. Ganz sicher hat sie jedoch die beiden weiteren Kandidierenden in die Schranken gewiesen.

Niemand konnte sich seiner Wahl sicher sein

«Niemand durfte sicher damit rechnen, gewählt zu werden», sagt Salome Lüdi (SP), die neue Muttenzer Gemeinderätin. Ihre Stimme tönt am Sonntag Mittag befreit und die gelernte Kauffrau schmiert auch schon belegte Brote um sich bei ihren Helferinnen und Helfern zu bedanken. Doch – schon ganz Politikerin – mahnt sie, dass sie sich zuerst im Rat einarbeiten müsse. Zudem wisse sie jetzt noch nicht welches Departement sie übernehmen könne. «Ich habe mir noch keine konkreten Gedanken gemacht.» Laut ihrer Website wird Lüdi im September noch eine neue Arbeitsstelle als Leiterin Energie/Umwelt/Natur auf einer nicht näher bezeichneten Gemeindeverwaltung antreten.

Warum sie und nicht ihre Konkurrentin Anita Biedert gewählt wurde, kann Lüdi nicht genau sagen. Vielleicht habe sie als 29-Jährige eher die jungen Leute angesprochen, mutmasst sie. Ihr zukünftiger Gemeinderatskollege und Parteifreund Roger Boerlin analysiert etwas härter: «Anita Biedert wurde von den Bürgerlichen nicht unterstützt.» Zudem hätte Lüdi einen schlichten Wahlkampf geführt und nicht wie Biedert überall Hände geschüttelt. «Das mögen die Muttenzer nicht», glaubt Boerlin.

Gemeindepräsidentin Franziska Stadelmann (Die Mitte) freut sich auf die neue Kollegin, die sie noch nicht so gut kenne, aber «sicher motiviert sein» werde. «Die Departementszuteilung wird Ende August erfolgen», erklärt sie den weiteren Fahrplan. Am Montag müssen bereits die Kandidierenden ihre Unterlagen zur Nachwahl von Joachim Hausammann (Grüne) einreichen. Tun wird das auf jeden Fall die unterlegene Sandra Kasper (EVP). «Ich habe das Resultat so erwartet», räumt sie diskussionslos ein. Ihr Ziel sei gewesen, sich bekannter zu machen um eben im Oktober wieder anzutreten.

Uneinig, ob sich ein Richtungswechsel anbahnt oder nicht

Steht Muttenz vor einem Richtungswechsel? «Nein», sagt Salome Lüdi, «aber es ist klar, dass jede neue Person frischen Wind in den Gemeinderat bringen wird». «Es bahnt sich ein Richtungswechsel an», ist hingegen Boerlin überzeugt und führt nochmals die mangelnde Unterstützung der bürgerlichen Seite für die SVP-Kandidatin ins Feld. «Da kann noch viel passieren», winkt Kasper ab und verweist auf die anstehende Nachwahl und die Gesamterneuerungswahlen im Frühjahr 2024. «Es gibt zu viele Unsicherheiten.» Zudem müsse die SP die beiden Sitze halten können.

«Im Oktober haben wir etwas weniger zu tun, aber im März werden wir wieder antreten», sagt Lüdi und ergänzt: «Das ist halt so!» Lüdi nimmt den Wahlkampf sportlich. Bis zur nächsten Ersatzwahl besteht der siebenköpfige Muttenzer Gemeinderat aus je zwei Die Mitte-, FDP- und SP-Vertretungen sowie einem Grünen. Diese Zeitung versuchte auch die knapp unterlegene Anita Biedert für eine Aussage zu erreichen. Sie verbrachte den Wahltag am Schwingfest auf der Schwägalp.

Sollte die Wahlmüdigkeit anhalten, sieht es nicht rosig aus für die Kandidierenden der wahlschwächeren Parteien. Die Grünen können sich nicht zurücklehnen, wenn sie am 22. Oktober ihren Sitz verteidigen möchten. Denn auch dieser Sitz wird umstritten sein. Oder wie es Sandra Kasper formuliert: «Der Wahlkampfmarathon in Muttenz ist noch nicht fertig!»