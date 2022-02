Gemeinderatswahlen Diegten und Lupsingen müssen in die zweite Runde In weiteren Kommunen wurden neue Exekutivmitglieder gewählt. Wo und wer schaffte den Sprung in die Behörde?

Nicht bei allen Gemeindewahlen gab es eine Entscheidung. Keystone

Sowohl in Diegten als auch in Lupsingen kam keine Wahl zustande, weil niemand von den Kandierenden das absolute Mehr erreichte. Die Nachwahlen sind auf 15. Mai angesetzt.

Vier Personen hatten sich in Diegten der Wahl gestellt, alle verfehlten das absolute Mehr von 231 Stimmen deutlich. Für Gabriela Graf-Lanz und den früheren Gemeinderatsvize Markus Schneider wurden je 160 Wahlzettel eingelegt. Weiter Stimmen erhielten: Mahmut Leuthold (69) und Yanik Joshua Freudiger (36). Die Wahlbeteiligung betrug etwas über 41 Prozent.

In Lupsingen lag das absolute Mehr bei 278. Marcel Staudt erhielt mit 229 am meisten Stimmen, gefolgt vom Jungsozialisten Jonas Bischofberger (160) und ehemaligen Gemeinderat Urs Zimmermann (153). Gut 55 Prozent der Stimmberechtigten nahmen an diesem Urnengang teil.