Gemeinderatswahlen Nachfolge für Regierungsrat Jourdan: In Muttenz beginnt alles nochmals von vorne Im zweiten Wahlgang für die Ersatzwahl in den Muttenzer Gemeinderat treten sämtliche vier Kandidierenden wieder an. Das dürfte Favoritin Anita Biedert (SVP) helfen.

Die Favoritin für den zweiten Wahlgang: SVP-Kandidatin Anita Biedert. Bild: Kenneth Nars

Am 20. August findet der zweite Wahlgang für den frei werdenden Sitz im Muttenzer Gemeinderat des in die Baselbieter Regierung gewählten Thomi Jourdan (EVP) statt. Das Kandidierendenfeld wird dasselbe sein wie beim ersten Wahlgang vom 18. Juni. Und doch gibt’s einen grossen Unterschied: Im zweiten Wahlgang ist kein absolutes Mehr nötig.

Am Montag bestätigte auch EVP-Kandidatin Sandra Kasper, dass sie noch einmal antreten wird. Am vergangenen Donnerstag gab bereits der parteilose Kandidat Peter Eckerlin seine erneute Kandidatur bekannt. Er holte im ersten Wahlgang beachtliche 665 Stimmen. Kasper schaffte es mit 914 Stimmen auf den dritten Platz. SVP-Landrätin Anita Biedert erzielte im ersten Wahlgang mit 1486 Stimmen das beste Resultat. Knapp dahinter folgte Salome Lüdi (SP) mit 1391 Stimmen. Dass Biedert und Lüdi auch im zweiten Wahlgang antreten werden, war bereits am Abend des ersten Wahlgangs klar.

Verzicht der EVP-Kandidatin hätte wohl der SP geholfen

Er habe sowohl im Wahlkampf wie auch nach dem Wahlsonntag viele ermutigende Rückmeldungen erhalten. Es sei wichtig, dass auch ein parteiloser Kandidat, dem es um Sachpolitik gehe, kandidiert, sagt Peter Eckerlin, der Überraschungsmann des ersten Wahlgangs. Auch Sandra Kasper findet es wichtig, dass die Wählerinnen und Wähler eine Alternative zwischen den politischen Polen haben. «Den Ausschlag hat gegeben, dass ich als eher unbekannte Kandidatin und ohne grosse Parteien im Rücken im ersten Wahlgang ein gutes Ergebnis erzielt habe.»

Salome Lüdi (SP) erzielte am 18. Juni zwar am zweitmeisten Stimmen, sieht sich aber von der politisch ähnlich positionierten EVP-Kandidatin Sandra Kasper bedrängt. Bild: Roland Schmid

Eckerlin lässt sich nicht in ein politisches Schema einordnen. Es ist deshalb unklar, wem seine Kandidatur am meisten Stimmen kosten wird. Salome Lüdi hätte es wohl geholfen, wenn Sandra Kaspar auf den zweiten Wahlgang verzichtet hätte und sie den Grossteil der Stimmen aus dem Mitte-links-Lager hätte auf sich vereinen können.

Das Antreten für den 20. August ist für alle Kandidierenden schon nur deshalb wichtig, um weiter an ihrer Bekanntheit zu arbeiten. Denn schon im Oktober findet in Muttenz die nächste Ersatzwahl statt, da Joachim Hausammann (Grüne) noch in diesem Jahr zurücktreten wird. Im kommenden Februar finden dann Gesamterneuerungswahlen statt.

SP-Kandidatin: Bürgerliche im Gemeinderat übervertreten

Sandra Kasper und Salome Lüdi betonen, dass sie bei einer Niederlage weiterhin Interesse am Gemeinderatsamt haben. «Unser Wunschszenario ist natürlich, dass wir von der SP mit zwei Personen und die Grünen mit einer Person im Gemeinderat vertreten sind. Das entspräche auch dem Wähleranteil», erklärt Lüdi. Die Bürgerlichen seien aktuell im Gemeinderat übervertreten. Würde Anita Biedert gewählt, würde sich dies zementieren.

Lüdi sieht die Ausgangslage für den 20. August ähnlich wie vor dem ersten Wahlgang. Bei einer Niederlage sei ihr Antritt als «Aufbaukandidatur» für spätere Wahlgänge trotzdem wichtig gewesen. «Ich habe der Partei signalisiert, dass ich bei den Gesamterneuerungswahlen sicher wieder zur Verfügung stehe.» Ob dann SP-Gemeinderat Roger Boerlin wieder antritt, ist offen. Ihr Interesse am Gemeinderat haben kürzlich auch die Grünliberalen angekündigt.