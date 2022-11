Gemeindeversammlung Das Impulszentrum Holdenweid in Hölstein kann sich weiterentwickeln Die Hölsteiner Gemeindeversammlung sagt einstimmig Ja zur Spezialzone Holdenweid. Für zwei Kredite und fürs Budget 2023 muss der Gemeinderat Kritik einstecken.

Das Impulszentrum Holdenweid, südlich von Hölstein gelegen. Juri Junkov (4. November 2014)

Die Exekutive von Hölstein hatte an der Gemeindeversammlung vom Montagabend kein leichtes Spiel, setzte sich aber auf der ganzen Linie durch. Drei Rückweisungsanträge wurden abgelehnt. Da verkam die Zonenplanmutation für die Holdenweid schon fast zur Randnotiz. Sie wurde diskussionslos und einstimmig durchgewinkt.

Nur kleinere Anbauten, keine Neubauten

2017 hat die Versammlung in den Zonenvorschriften Landschaft festgelegt, dass fürs Impulszentrum Holdenweid, südlich des Dorfs gelegen, vorläufig eine Zone «mit noch nicht bestimmter Nutzung» gelten soll. Nun wird das Grundstück teilweise in eine Spezialzone Holdenweid mit geschützten Gebäuden umgewandelt, in der alles Bestehende erhalten werden kann, und teils der Landwirtschaftszone zugewiesen.

Für die Spezialzone werden die zulässigen Nutzungen definiert. Mit Ausnahme von kleineren Anbauten dürfen keine Neubauten bewilligt werden. Die Nutzung von Wohnraum ist nur durch Betriebspersonal zulässig. Während des Informations- und Mitwirkungsverfahrens seien keine Eingaben eingegangen, erklärt der zuständige Gemeinderat Andreas Appenzeller.

Nun wird sich das Impulszentrum Holdenweid von der gleichnamigen Stiftung und des Vereins Frequenzwechsel weiterentwickeln können. Seit den Anfängen vor sieben Jahren wurde schon viel Geld in Sanierungen und Infrastruktur der Gebäude gesteckt. In diesen war früher eine Aussenstation der Psychiatrischen Klinik Basel-Stadt untergebracht.

Fragenmarathon wegen Krediten

Weniger schlank gehen die Kredite von 550'000 Franken für Hochwasserschutzmassnahmen am Hohlenbächli und von 264'000 Franken – eine Grobkostenschätzung – für den Ersatz der Wasserleitung im Steinenweg über die Bühne.

Mehr und weniger kompetente Fachleute aus der Versammlung kritisieren den Gemeinderat, weil er mit zwei zu unsorgfältig ausgearbeiteten Vorlagen vor den Souverän tritt. Die Behörde wird mit Fragen richtiggehend eingedeckt und gibt mit teils vagen Aussagen nicht die beste Figur ab. Sie übersteht jedoch beide Rückweisungsanträge sowie einen Änderungsantrag; die Geschäfte werden grossmehrheitlich genehmigt.

Auch bei der Beratung des Ausgaben- und Finanzplans 2023 bis 2027 sowie des Budgets fürs kommende Jahr reissen die kritischen Voten nicht ab. Ein Stimmbürger betont:

«Ich mache mir Sorgen wegen der zunehmenden Verschuldung.»

Man müsse die Investitionen von insgesamt 10,3 Millionen Franken genau unter die Lupe nehmen. Auch für den Voranschlag wird ein Rückweisungsantrag gestellt, der jedoch ebenfalls scheitert. Der Gemeinderat habe nichts unternommen, um den Fehlbetrag von rund 175'000 Franken zu vermeiden, wird moniert.

Dagegen wehrt sich Gemeindepräsidentin Andrea Heger vehement. Das Budget sei seriös erarbeitet worden. Die Exekutive hatte die Mehrheit der Stimmberechtigten auf ihrer Seite: Mit 44 gegen 7 Stimmen wird das Budget bewilligt.