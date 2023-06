Gemeindeversammlung Die Taktik des Sissacher Gemeinderats ging nicht auf – Gemeindeversammlung will Schulrat behalten Nachdem die Gemeindeversammlung die Beibehaltung des Schulrats beschlossen hatte, zog die Exekutive das Geschäft zurück. Nun wird dem Souverän eine neue Vorlage unterbreitet.

Sissach bleibt beim Schulratsmodell. Im Bild das Primarschulhaus Dorf mit Turnhalle. Archivbild: bz

Der Gemeinderat von Sissach machte am Dienstagabend nicht die beste Figur. Seine Vorlage zur Teilrevision der Gemeindeordnung wurde ihm zum Verhängnis. Die Gemeindeversammlung hätte über die Einführung des Initiativrechts auf Gemeindeebene und über die strategische Führung der Primarschule zusammen entscheiden sollen.

Doch nach der Detailberatung und der Abstimmung über einen Antrag aus der Versammlung, der die Beibehaltung des Schulrats forderte und erfolgreich war, zog der Gemeinderat die Reissleine und das Geschäft zurück. Über das Initiativrecht wurde gar nicht mehr diskutiert.

Rückweisungsantrag war chancenlos

Zuvor war Nicole Roth, die baldige SVP-Landrätin, mit einem Rückweisungsantrag deutlich gescheitert. Ihr wie auch der Gemeindekommission war diese Teilrevision ein Dorn im Auge. «Bei diesem Traktandum wird der Grundsatz der Einheit der Materie verletzt», erklärte Roth, es seien zwei eigenständige Geschäfte.

Dem entgegnete Gemeindepräsident Peter Buser, die Versammlung müsse gesamthaft über die Teilrevision der Gemeindeordnung befinden und meinte weiter: «Sie können über jeden Punkt diskutieren und Anträge stellen.» Der Rückweisungsantrag blieb mit 9 gegen 60 Stimmen bei 15 Enthaltungen chancenlos.

Kanton lässt Gemeinden Modell wählen

Der für Bildung zuständige Gemeinderat Gieri Blumenthal erörterte, weshalb die strategische Führung der Primarschule vom jetzigen Schulrat zum Gemeinderatsmodell mit fachlicher Unterstützung durch eine dreiköpfige Schulkommission wechseln soll.

Damit könne die Führung der Schule besser in die Gemeinde eingebunden werden, die Schulleitung und die Teilautonomie der Schule würden gestärkt. «Der Gemeinderat erachtet die Anpassung der Organisationsstruktur an die heutigen Bedürfnisse als angebracht», so Blumenthal weiter.

Martin Leber rief dazu auf, dem gemeinderätlichen Antrag zu folgen. Denn der einstige Präsident der Schulpflege, wie sie damals noch hiess, findet, der Schulrat sei heute «überflüssig». Die Schulleitung sprach sich ebenfalls für das von der Exekutive vorgeschlagene Modell aus.

Premiere für den Gemeindepräsidenten nach bald elfjähriger Amtszeit

Schulratspräsidentin Simone Rickenbacher bedauerte die Absicht des Gemeinderats «ausserordentlich» und machte sich dafür stark, das Modell des Schulrats weiterzuführen. Dieser sei ein wichtiges Bindeglied zwischen Schulleitung, Eltern, Gemeinde und anderen Gruppen. «Wir wünschen, dass es so bleibt.» Unterstützung erhielt sie von Thomas Schmelzer. Der Präsident der Gemeindekommission stellte als Stimmbürger den Antrag, beim Schulrat zu bleiben. Er setzte sich klar durch: Die Versammlung folgte seinem Antrag mit 58 Ja- gegen 12 Neinstimmen bei 13 Enthaltungen.

Sissachs Gemeindepräsident Peter Buser. Bild: zvg

Damit sah der Gemeindepräsident den Moment gekommen, ein Time-out einzulegen. Er scharte die Exekutivmitglieder kurz um sich. Danach gab Peter Buser bekannt, dass die Behörde das Geschäft wegen zu vieler Unklarheiten zurückziehe. «Wir müssen zuerst abklären, was alles an der Gemeindeordnung zu ändern ist.» An der nächsten Gemeindeversammlung wird eine neue Vorlage mit dem Modell Schulrat präsentiert, der von derzeit elf auf sieben Mitglieder verkleinert werden soll.

Nach bald elfjähriger Amtszeit als Gemeindepräsident war es für Buser eine Premiere am Dienstagabend: Noch nie zuvor musste er ein Geschäft zurückziehen, nachdem ein Teil der Detailberatung bereits stattgefunden hatte.