Gemeindeversammlung Ein Abend ganz für die Primarschule Füllinsdorf Die Schulanlage Schönthal in Füllinsdorf kann neu gebaut und saniert werden. Die Gemeindeversammlung bewilligte den Baukredit oppositionslos.

Das sanierungsbedürftige Schulhaus Dorf. Archivbild: Martin Töngi

Endlich. Nach langen Querelen haben Baukommission und Gemeinderat eine mehrheitsfähige Lösung gefunden für einen dreigeschossigen Neubau sowie die Sanierung der bestehenden Gebäude der Schulanlage Schönthal. Nach der Präsentation des Projekts sind aus der Gemeindeversammlung vom Donnerstagabend bloss ein paar Fragen zu Details gestellt worden. Der Baukredit von 12,55 Millionen Franken passiert einstimmig, was kräftigen Applaus nach sich zieht.

Geklärte Schulstandortfrage hat Knoten gelöst

Dieses Abstimmungsresultat überrascht. Denn der Blick zurück zeigt, dass bei Versammlungen und Referendumsabstimmung zur Schulanlage Schönthal die Wogen stets hochgegangen sind. Im September 2020 sagte die Gemeindeversammlung ein erstes Mal Ja zu einem Kredit. Dieser Entscheid wurde mit einem Referendum bekämpft, das im folgenden März an der Urne erfolgreich war.

Im zweiten Anlauf wies die Versammlung vor einem Jahr ein neues Kreditbegehren zurück. Gegner forderten erneut, dass zuerst die Standortfrage der Schule geklärt werden müsse. Diese Frage beantwortete dann die Gemeindeversammlung im vergangenen Juni klar: Füllinsdorf wird weiterhin zwei Schulstandorte führen – im Dorf und im Schönthal.

«Wir brauchen mehr Schulraum»

Damit war der Weg frei, um ein Projekt für die Schulanlage Schönthal detailliert auszuarbeiten. Der für Bildung zuständige Gemeinderat Christoph Keigel weist auf den «unbestrittenen» Sanierungsbedarf der Schulgebäude im Schönthal und im Dorf hin und betont: «Wir haben zu wenig Schulraum und zu enge Räume.» Auch für den Schulrat ist klar: «Wir brauchen mehr Schulraum.»

Keigel gibt zu bedenken, wenn die Bevölkerungszahl weiter steige, müssten jeweils drei Klassenzüge geführt werden, was mit der jetzigen Infrastruktur nicht möglich wäre. «Auch wollen wir künftig den Mittagstisch auf mehr Tage ausbauen sowie eine Nachmittagsbetreuung anbieten, was für eine moderne Gemeinde unabdingbar ist.» Zudem seien Räume für ausserschulische Tätigkeiten nötig.

Immer noch vereinzelte Reibereien

Gemeinderat Jürg Schwob, für den Hochbau verantwortlich, sagt, dass im Schönthal ebenfalls Massnahmen für den Verkehr vorgesehen seien. Wenn in einer weiteren Phase das Dorfschulhaus saniert wird, müssen diese Kinder dann im Schönthal zur Schule. Für Investitionen in die Schulanlage Schönthal sind bereits 5,7 Millionen Franken an Vorfinanzierungen zurückgestellt worden.

Mit dem deutlichen Ergebnis für den Neubau und die Sanierung der Schulanlage Schönthal dürfte im Dorf wieder Ruhe einkehren. Ein wenig mindestens. Denn bei der Beratung des Budgets 2023 ist im Tonfall herauszuhören, dass zwischen Exekutivmitgliedern und einem Teil der Bevölkerung nach wie vor Reibereien bestehen.

Notstromgeräte für Trinkwasserversorgung

Mit grossem Mehr gegen eine Stimme genehmigt wird ein Kredit von gut 370’000 Franken für Notstromanlagen für Pumpwerke und Reservoire. Gemeinderätin Hedy Surer weist auf die Gefahr einer Strommangellage oder eines Blackouts hin. Dafür sei die Wasserversorgung von Füllinsdorf nicht ausgerüstet. «Bei Stromausfall hätte das gravierende Folgen für die Versorgung und das Wasserleitungsnetz.»