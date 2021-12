Gemeindeversammlung Gelterkinden hat den Finanz-Blues Die Stimmberechtigten weisen das Budget 2022 zurück: 1,3 Millionen Franken Defizit sind zu viel. Nun muss der Gemeinderat einen neuen Voranschlag und Finanzplan ausarbeiten.

Selbst die frühere Gemeindepräsidentin Christine Mangold musste ihre Stimme erheben. Kenneth Nars (Archiv)

Die Gemeindeversammlung von Gelterkinden hat am Mittwoch mit einem Ordnungsantrag das Budget 2022 an den Gemeinderat zurückgewiesen. Dieser muss nun in einer ausserordentlichen Versammlung im ersten Quartal des kommenden Jahres ein überarbeitetes Budget sowie einen neuen Finanzplan 2022–2026 vorlegen.

Alt Nationalrat mit Rückweisungsantrag erfolgreich

75 von 106 Stimmberechtigten war das veranschlagte Defizit von 1,3 Millionen Franken bei einem Volumen von knapp 28 Millionen zu hoch; ausserdem sahen sie handwerkliche Fehler. Den Ordnungsantrag hatte Caspar Baader gestellt. Der SVP-alt-Nationalrat hatte zusätzlich ein Defizit von 750'000 Franken als Maximum gefordert. Mit 59 zu 47 Stimmen nahm die Gemeindeversammlung aber den zweiten Antrag von Christian Bolliger, Präsident der Sozialhilfebehörde, an, der die Rückweisung ohne eine Vorgabe zum Defizit forderte.

Finanzchef Stefan Degen hatte zuvor zugegeben, dass der Gemeinderat «nicht zufrieden war» mit dem Budget 2022. Zwar weist der Voranschlag des laufenden Jahres noch ein Minus von 3,4 Millionen Franken auf. Der Finanzplan sieht aber eine Steigerung der Schulden von 28,1 Millionen im Jahr 2022 auf 35,4 Millionen Franken 2026 vor. Das wäre eine Pro-Kopf-Verschuldung von rund 5500 Franken für jeden der 6400 Gelterkinder Einwohner.

«Einfach nicht akzeptabel»

Baader macht sich deshalb «ganz grosse Sorgen» um die Zukunft der Gemeinde: Diese Schuldenentwicklung sei «einfach nicht akzeptabel». Es sei aber nicht Aufgabe der Gemeindeversammlung, das Budget zu erstellen. Er beantragte ausserdem, die gestrichenen Subventionen an die Vereine mit einer Gesamtsumme von 26'000 Franken wieder aufzunehmen.

Zwei Vereinsvertreter hatten dies zuvor ebenfalls gefordert. Auch 2000 Franken für den Weihnachtsbaum auf dem Dorfplatz hatte der Gemeinderat gekürzt. Laut Baader können diese Beträge das Defizit nicht beseitigen, sorgen aber für Verdruss bei den Ehrenamtlichen. Wegen der Rückweisung nicht mehr abgestimmt wurde über den Antrag eines Einwohners, das Defizit linear auf alle Posten zu verteilen.

Ein langes Ringen ging dem Budget voraus

Die Rechnungsprüfungskommission und die Gemeindekommission hatten die Annahme des Budgets empfohlen. Martina Waldner von der Gemeindekommission, gleichzeitig Mitglied des Schulrats, verteidigte das Budget auch nach dem Ordnungsantrag «als Ganzes». In der Kommission sei überlegt worden, einzelne Punkte zu kritisieren; die Mitglieder hätten sich aber letztlich dagegen entschieden. Das Budget sei «unter langem Ringen innerhalb eines Jahres entstanden». Eine Rückweisung werde wenig Veränderung bringen; der Gemeinderat sei hingegen froh, wenn Einwohner schon im Lauf des kommenden Jahres Vorschläge fürs Budget 2023 einbrächten.

Von mehreren Rednern, darunter die frühere Gemeindepräsidentin Christine Mangold, wurde der Gemeinderat ausserdem scharf kritisiert, weil er 2021 fürs Schwimmbad Mitarbeiter mit 300 Stellenprozente angestellt habe, die im Budget nicht bewilligt seien. Dass der Gemeinderat diesen zweifelhaften Personalentscheid nun nachträglich statt vorgängig rechtlich prüfen lässt, führt bei den Kritikern zu «ernsten Bedenken» ob der Kompetenz des Gemeinderats. Gemeindepräsident Peter Gröflin berief sich darauf, dass dem Gemeinderat befristete Anstellungen erlaubt sind.