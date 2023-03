Öffentlicher Verkehr TNW-Geschäftsführer: «Das U-Abo wird es schwer haben»

In der Schweiz sollen Reisende in Bahn, Bus und Tram künftig genau das bezahlen, was sie konsumieren. Neue Tarifmodelle stellen Pauschalangebote wie das U-Abo infrage. Dieses werde nicht so schnell verschwinden, sagt Adrian Brodbeck, Geschäftsführer des Tarifverbunds Nordwestschweiz. Aber es könnte teurer werden – und nicht mehr in der ganzen Region gelten.