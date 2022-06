Gemeindeversammlung Papierfabrik-Areal in Zwingen: Grünes Licht für zweite Bauetappe In Zwingen kann die Überbauung des Papiri-Areals – aktuell eine der grössten Baustellen im Baselbiet – weitergeführt werden. Die Gemeindeversammlung hat einem Studienauftrag für ein zweites Baufeld zugestimmt.

Auf dem Papiri-Areal in Zwingen soll auch der Osten, wo der Hochkamin und weitere geschützte Bauten stehen, mit Neubauten ergänzt werden. Juri Junkov (31. März 2022)

Die erste Etappe der Überbauung des Areals der ehemaligen Papierfabrik in Zwingen steht vor der Fertigstellung. Damit auch der östliche Teil, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Schloss, gebaut werden kann, soll nun ein Studienauftrag mögliche Varianten aufzeigen. Insgesamt entstehen auf dem Areal Wohnungen für 1000 neue Einwohner.

Bei der Einmündung nach Blauen wird über Kreisel diskutiert

Mindestens drei Architekten sollen nun Projekte ausarbeiten, die dann von einem Gremium beurteilt werden, dem neben fünf Mitgliedern aus der Gemeinde auch sieben Fachmitglieder – Architekten, Raumplaner, Kantonsarchitekt – angehören. In die Arbeit eingezogen wird auch die Erschliessung der Etzmatt. Zudem wird eine alte Idee wieder aufgenommen: der Bau eines Kreisels auf der Kantonsstrasse bei der Einmündung nach Blauen, wie Raumplaner Victor Holzemer an der Zwingner Gemeindeversammlung ausführte.

Einige Stimmberechtigte regten an, auch an Platz für Spielplätze, Erholung und Grünflächen sowie Räumlichkeiten für Vereinsaktivitäten und ähnliche Anlässe zu denken. Ebenso wünscht man sich, dass 40-Tonnen-Lastwagen dieses Gebiet nicht befahren. Holzemer betonte, dass ein grosser Spielplatz geplant ist, der nicht nur den Anwohnenden zur Verfügung steht. Zudem stehe das alte Papierlager auf diesem Areal unter Denkmalschutz; dieses soll so umgebaut werden, dass es öffentlich genutzt werden kann. Was die Nutzungen der Neubauten angehe, so lege man bei der Planung Wert auf eine multifunktionale Nutzung.

Die Versammlung genehmigte einstimmig den Bruttokredit von 550’000 Franken für den Studienauftrag. Die Kosten teilen sich die Gemeinde und der Investor. Der Auftrag soll nun bis im August erteilt werden. Im Frühling nächsten Jahres will man den prämierten Entwurf an der Gmeini vorstellen, sodass bereits im Sommer 2023 das Quartierplanverfahren angestossen werden kann.

Dorfkern von Zwingen soll aufgewertet werden

Aufgewertet werden soll zudem der Dorfkern, insbesondere die Hauptstrasse. Gemeinderat Michael Ellenberger stellte den Masterplan «Gestaltungsplan Dorfstrasse/Kleebodenweg» vor. «Wir wollen das Dorfzentrum schön machen und nicht nur Flickwerk da und dort», umriss er die Ziele. Sarah Rickenbacher vom Planungsbüro PG Landschaft führte aus, dass die Strasse durchgehend gepflästert wird. Ziel ist ein einheitliches Erscheinungsbild. Zwischen Strasse und Trottoir entsteht eine Rinne. Um das Trottoir rollstuhlgängig zu halten, soll dieses geteert werden. Erhalten bleiben sollen die vier Brunnen, von denen zwei aber versetzt werden sollen. Weiter sollen (alte und neue) Bäume und Grünflächen die Strasse aufwerten. Neu gestaltet werden die vier Plätze entlang der Hauptstrasse.

Ein Stimmberechtigter warf die Parkplatzfrage auf. Holzemer sagte dazu, dass an der Strasse weniger Parkplätze zur Verfügung stehen werden. Im Gegenzug werde man, wenn es vor dem Haus nicht möglich ist, an der Seite des Hauses Parkplätze ermöglichen. Deutlich unterlag der Antrag eines Anwohners, vor seiner Liegenschaft sei aus Lärmschutzgründen auf Pflästerung zu verzichten und stattdessen dieser Abschnitt zu teeren. Mit nur einer Gegenstimme wurde auch der Masterplan genehmigt.

Zustimmung fanden auch die anderen Traktanden, darunter die Rechnung 2021. Diese schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 170’000 Franken ab.