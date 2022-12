Gemeindeversammlung Waldenburg schreibt nur noch rote Zahlen: «Wir kommen nicht aus den Defiziten heraus» Das Budget 2023 sieht ein Minus von knapp einer halben Million Franken vor, der Finanzplan bis 2027 präsentiert sich auch nicht besser. Der Handlungsspielraum des Stedtlis ist eng.

Waldenburg – im Bild die alte Wacht mit Lädeli und Kaffee – ist finanziell in akuter Schieflage. zvg

«Wir kommen nicht aus den Defiziten heraus», klagt Gemeinderätin Andrea Sulzer. Die neue Finanzchefin Waldenburgs ist seit Anfang Oktober im Amt und hat an der Gemeindeversammlung am Montagabend den Voranschlag 2023 sowie den Finanzplan 2022 bis 2027 vorgestellt. Sie hat nach bloss zweimonatiger Einarbeitungszeit und mit den tiefroten Zahlen keinen leichten Stand.

Aber sie wird bei Fragen von Stimmberechtigten von Gemeindepräsidentin Andrea Kaufmann und weiteren Exekutivmitgliedern unterstützt. Denn Sulzer betont mehrfach: «Wir als Gemeinderat sind ein Team.»

Das Budget des kommenden Jahres sieht einen Verlust von 485’500 Franken vor. Die grössten Kostentreiber sind die Spitex und die Pflegefinanzierung. Auch der Aufwand für Strom dürfte wegen der Teuerung gegen einen Viertel höher sein. Rund 90 Prozent der Ausgaben sind vorgegeben, nur zehn Prozent beeinflussbar.

Die Steuerhölle des Baselbiets

Der Spielraum des Gemeinderats ist beschränkt. Auch beim Steuerfuss von 69,5 Prozent, dem höchsten aller 86 Baselbieter Kommunen, kann nicht nach oben geschraubt werden. Die Behörde gibt sich 2023 bei Investitionen «sehr zurückhaltend»: 150’000 Franken will sie dafür ausgeben.

Andrea Sulzer kündet der Versammlung an, dass sich Gemeinderat und Gemeindeverwalterin bald in Klausur begäben, um zu eruieren, wo Sparpotenzial vorhanden sei. In ihrem Bericht zum Voranschlag sieht auch die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission Handlungsbedarf:

«Aufgrund des bedeutenden budgetierten Aufwandüberschusses empfehlen wir, umfassende Sparmassnahmen einzuleiten.»

Bilanzfehlbetrag wird immer grösser

Der Finanzplan für die kommenden fünf Jahre verspricht ebenfalls keine finanzielle Entspannung. Zwar werden die prognostizierten Defizite ab 2024 kleiner ausfallen – zwischen 250’000 und 363’000 Franken –, dadurch häuft sich jedoch der Bilanzfehlbetrag weiter an. Er dürfte von derzeit 1,37 Millionen bis 2027 auf über 3 Millionen Franken steigen. Es ist davon auszugehen, dass der Kanton wieder einmal ein ernsthaftes Wort mit der Spitze des Stedtlis reden wird.

Die Stimmberechtigten nehmen an der Gemeindeversammlung die finanzielle Misere ihrer Gemeinde überraschend gelassen oder sind wie der Gemeinderat ratlos, wie man daran rasch etwas ändern könnte. Budget, Steuersätze und Gebühren werden mit grossem Mehr genehmigt.

Sammelstelle in der Kritik

Grössere Diskussionen verursacht das Abfallwesen. Dieses ist eine Spezialfinanzierung und sollte ausgeglichen sein. Doch auch hier klafft ein Bilanzfehlbetrag. Diesen will der Gemeinderat mit einer ersten Massnahme bekämpfen, indem er die Gebührenmarke für einen 35-Liter-Sack um 30 Rappen auf 3.10 Franken erhöhen will und die Grundgebühr für den Häckseldienst von 15 auf 20 Franken.

Damit sind ein paar Personen nicht einverstanden, weil das Problem nicht bei der Hauskehrichtabfuhr liegt, sondern bei Sammelstelle, Grünabfuhr, Angebot für Baumschnitt und Kadaverabgabestelle. Ein Votant kritisiert: «Die Sammelstelle an der Hauptstrasse ist einladend für Auswärtige, dort zu entsorgen. Ich habe das schon oft beobachtet.» Dies bestätigt auch die Gemeindepräsidentin.

Nun soll im ersten Quartal 2023 eine Analyse mit Fachleuten erfolgen. Im Zentrum stehen die Sammelstelle und Massnahmen zu einer nachhaltigen Lösung. Der neue Abfalltarif passierte mit 28 gegen 6 Stimmen bei 7 Enthaltungen.