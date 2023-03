Gemeindeversammlung Wie weiter mit dem Wärmeverbund Hölstein? Der Gemeinderat will die Anlage an eine externe Firma verkaufen. Nächste Woche entscheidet die Gemeindeversammlung.

Der Gemeinderat Andreas Appenzeller trat wegen Interessenkonflikten in den Ausstand. Bild: zvg

Der Wärmeverbund Hölstein soll an die Adev Energiegenossenschaft mit Sitz in Liestal veräussert werden. Dies beantragt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung vom kommenden Montag. Für die Übernahme offeriert die Adev eine einmalige Summe von 250’000 Franken.

Nicht Kernaufgabe der Gemeinde

Er erachte einen Wärmeverbund als eine «sehr gute, ökologische Heizungslösung», schreibt Hölsteins Gemeinderat in seinen Erläuterungen zur Versammlung. «Aus diesem Grund ist es auch wichtig, dass der Wärmeverbund Hölstein langfristig betrachtet ausgebaut werden kann.»

Wegen der hohen Investitionskosten und der hohen Projektlast in der Kommune sieht sich die Exekutive nicht in der Lage, dieses Vorhaben selbst umzusetzen. Zudem sei der Betrieb eines Wärmeverbunds nicht eine Kernaufgabe der Gemeinde, begründet die Behörde ihren Antrag für einen Verkauf.

Wie bis jetzt oder ausbauen?

Der Gemeinderat zeigt zwei Szenarien auf: Der Wärmeverbund bleibt so wie heute, oder er wird deutlich ausgebaut. Bei beiden Varianten könnte sowohl die Gemeinde als auch eine externe Firma Betreiberin sein. Um dies zu klären, wurden bei zwei externen Anbietern Offerten eingeholt. Nach deren Auswertung und dem Vergleich zwischen Eigenbetrieb und externem Unternehmen hat sich der Gemeinderat für die Adev entschieden.

Würde der Wärmeverbund wie bestehend weitergeführt, hätten die Kunden eine Preisgarantie bis mindestens Ende 2026. Für danach werden ohnehin Neuverhandlungen nötig, egal wer die Betreiberin des Wärmeverbunds ist.

«Das spezifische Fachwissen für den Betrieb des Wärmeverbunds muss nicht mehr durch die Gemeinde sichergestellt werden», so der Gemeinderat zu den Vorteilen. Bei einem Ausbau fielen die Mehr-Heizkosten für die Gemeinde moderat aus im Vergleich zu potenziellen Einsparungen auf der Verwaltung und dem Werkhof. Und: «Minimierung des Risikos bei der Gemeinde durch Verkauf infolge der hohen Investitionssumme.»

Gemeinderat Andreas Appenzeller im Ausstand

Nachteil ist das fehlende Mitspracherecht, ob der Wärmeverbund ausgebaut werden soll und woher die Holzschnitzel geliefert werden sollen; allerdings ist ein weiterer Bezug durch die Adev bei der Bürgergemeinde Hölstein vorgesehen.

Für das Geschäft zuständig ist Gemeinderat Kurt Karrer, der es an der Gemeindeversammlung von nächster Woche vorstellen wird. Sein Amtskollege Andreas Appenzeller ist beruflich für die Adev Energiegenossenschaft tätig. «Er ist deshalb immer in den Ausstand getreten und wird an der Versammlung auch nicht dabei sein», versichert Gemeindepräsidentin Andrea Heger. Appenzeller habe an Sitzungen für die Auswahl von externen Firmen, die für eine Offerte infrage gekommen seien, zwar teilgenommen, jedoch keinen Einfluss ausgeübt.