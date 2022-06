Gemeindeversammlungen Kreisschule Rünenberg-Kilchberg-Zeglingen im zweiten Anlauf durchgewinkt Die drei Dörfer legen ihre Primarschulen zusammen, deren Standorte Rünenberg und Zeglingen sein werden. Ein erster Versuch scheiterte vor sieben Jahren.

Zeglingen sagte nach Rünenberg und Kilchberg ebenfalls klar Ja zur neuen Kreisprimarschule. Kenneth Nars

Die Kreisschule Rünenberg-Kilchberg-Zeglingen (RüKiZe) wird endlich Tatsache. Zeglingen hat am Montag als letztes der drei Dörfer ebenfalls deutlich Ja gesagt zum Kreisschulvertrag und zum Kreisschulratsvertrag. Rünenberg und Kilchberg genehmigten die beiden Kontrakte bereits vorletzte und letzte Woche. Ein erstes Projekt einer Kreisschule RüKiZe war vor sieben Jahren am Nein aus Rünenberg und Zeglingen gescheitert, einzig Kilchberg war dafür gewesen.

Die Gemeinderäte der drei Kommunen haben Ende 2020 eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, um Möglichkeiten eines Zusammenschlusses der Primarschule Rünenberg und der Kreisprimarschule Zeglingen-Kilchberg zu einer gemeinsamen Kreisprimarschule zu prüfen.

Sinkende Schülerzahlen

Ausschlaggebend für die Prüfung aus Sicht Rünenbergs ist die geringe Anzahl Schulkinder, welche die Klassenbildung erschwert und seit mehreren Jahren auf der Primarstufe Dreijahrgangsklassen bedingt, die für Kinder und Lehrpersonen eine grosse Herausforderung darstellen.

Die Gemeinderäte Zeglingen und Kilchberg möchten das langjährige Kindergartenprovisorium in einer Mietwohnung aufheben und den Kindergarten wieder ins Schulhaus zurückführen. Zudem zeichnen sich auch in der Kreisprimarschule Zeglingen-Kilchberg sinkende Schülerinnen- und Schülerzahlen ab, sodass in naher Zukunft voraussichtlich ebenfalls nur noch Dreijahrgangsklassen geführt werden können.

Die drei Dorfexekutiven haben unter anderem festgelegt, dass die Schulstandorte Rünenberg und Zeglingen als wichtige Standortfaktoren und Belebung der Dörfer bestehen bleiben sollen.