Gemeindeverwaltungen Kleine Dörfer im Baselbiet wollen enger kooperieren Im Oberbaselbiet soll eine Arbeitsgruppe einen Verwaltungsverbund der fünf Gemeinden Rünenberg, Kilchberg, Zeglingen, Oltingen und Wenslingen konzipieren. Mehr Zusammenarbeit zwischen kleinen Gemeinden wird im ganzen Kanton diskutiert.

Kilchberg (Bild) ist mit Rünenberg und Zeglingen zusammen in einem Verwaltungsverbund. Nun haben auch Oltingen und Wenslingen Interesse daran. Bild: Kenneth Nars

Rünenberg, Kilchberg und Zeglingen, die seit bald einem Vierteljahrhundert einen Verwaltungsverbund führen, haben zusammen mit Oltingen und Wenslingen eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die einen Verbund für die fünf Gemeinden prüft. Unterstützt wird das Gremium von einer externen Fachperson.

Im vergangenen Jahr fand ein Workshop statt, den Rünenberg, Kilchberg und Zeglingen (Rü-Ki-Ze) angestossen hatten. «Wir arbeiten schon in vielen Bereichen zusammen, sodass ein erweiterter Verwaltungsverbund ein nächster Schritt sein könnte», erklärt Rünenbergs Gemeindepräsident Thomas Zumbrunn. Die Behörden dieser drei Gemeinden seien für eine gemeinsame Verwaltung mit Oltingen und Wenslingen offen, sagt Zumbrunn, «entscheidend wird aber die konkrete Ausgestaltung sein».

Thomas Zumbrunn, der Gemeindepräsident von Rünenberg. Bild: Kenneth Nars

Die drei Kommunen kooperieren bei der Feuerwehr Wisenberg – kantonsübergreifend mit Wisen –, in der Sozialhilfe, beim Werkhof und Friedhof. Ab nächstem Schuljahr 2023/24 geht die Kreisschule Rü-Ki-Ze in Betrieb mit Kindergarten, Primarschule und entsprechender spezieller Förderung. Ein erstes Kreisschulprojekt scheiterte vor acht Jahren am Widerstand von Rünenberg und Zeglingen, einzig Kilchberg sprach sich damals dafür aus.

Wenslingens Gemeindeverwalterin steht vor ihrer Pensionierung. Dies sei ein Grund, eine Reorganisation der Verwaltung frühzeitig in Angriff zu nehmen, so die Gemeinde Wenslingen in einem Informationsschreiben an die Bevölkerung. Oltingen schreibt auf seiner Homepage: «Um Ressourcen besser nutzen zu können, macht sich die Gemeinde Oltingen Überlegungen, eine Zusammenarbeit mit umliegenden Gemeinden zu prüfen.» Die fünf Ortschaften zählen insgesamt gut 2700 Einwohnerinnen und Einwohner.

Arisdorf und Hersberg planen Gemeindefusion

Verwaltungsverbünde im Oberbaselbiet bilden – trotz vieler kleiner Dörfer – die Ausnahme. Die Arisdörfer Verwaltung erbringt Dienstleistungen und erledigt Geschäfte auch für die Nachbargemeinde Hersberg. Die beiden Dörfer sind zudem bei Schule, Werkhof, Kirche und Friedhof gemeinsam unterwegs. Sie gehören zur Stützpunkt- und Regionalfeuerwehr Liestal mit der Kantonshauptstadt, mit Lupsingen, Seltisberg und Büren (Kanton Solothurn).

Derzeit bereiten Arisdorf und Hersberg eine Fusion vor, die per Anfang 2025 realisiert werden soll. Opposition macht sich vor allem im kleineren Hersberg breit. Am 20. September entscheiden die beiden Gemeindeversammlungen zeitgleich. Je nach Ausgang kommt es am 26. November zu Urnenabstimmungen.

Vor gut einem Jahrzehnt planten Arboldswil und Titterten einen Dienstleistungsverbund, der aber nicht zustande kam. Nach knappem Beschluss der Arboldswiler Gemeindeversammlung für ein solches Vorhaben wurde das Referendum ergriffen, das erfolgreich war.

Zusammenarbeit in einzelnen Bereichen

Feuerwehrverbünde, Kreisschulen, Kooperationen im Bauwesen – all das ist im ländlichen Kantonsteil hingegen zur Gewohnheit geworden. Auf Anfang des kommenden Jahres nimmt im Oberbaselbiet eine neue regionale Bauverwaltung, die für sieben Kommunen zuständig ist, ihre Tätigkeit auf. Sie wird in der Gemeindeverwaltung Ormalingen eingerichtet. Ormalingen ist Leitgemeinde und stellt die Infrastruktur zur Verfügung. Die regionale Bauverwaltung wird auch Anwil, Diepflingen, Kilchberg, Rothenfluh, Thürnen und Zeglingen in Baufragen und -projekten betreuen.

Niederdorf hat sein Bauwesen auf Anfang 2022 an die Gemeinde Bubendorf ausgelagert. Seltisbergs Gemeinderat strebte ebenfalls eine Lösung mit Bubendorf an. Er beantragte deshalb der Gemeindeversammlung, die örtliche Bau- und Planungskommission aufzulösen. Die Exekutive stiess mit ihrem Ansinnen jedoch auf erheblichen Widerstand. Die Versammlung schickte den gemeinderätlichen Antrag deutlich bachab.

Die Regionale Sozialhilfebehörde Waldenburgertal, die bei ihrem Start 2010 sieben Dörfer gezählt hatte, fing vor ein paar Jahren an zu bröckeln. Divergierende Meinungen wegen organisatorischer Belange und finanzielle Gründe veranlassten Gemeinden, schrittweise auszutreten und ihre Sozialhilfe wieder auf eigene Beine zu stellen. Anfang 2021 blieben noch Hölstein und Niederdorf übrig – die Regionale Sozialhilfebehörde Waldenburgertal war am Ende.