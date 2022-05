Gemeindewahl Klare Sache für Christoph Keigel in Füllinsdorf Der 64-jährige Garagist ist neu in die Exekutive gewählt worden. Er distanzierte Gegenkandidat Franz Imwinkelried deutlich.

Christoph Keigel ist neuer Gemeinderat von Füllinsdorf. zvg

Bei der Ersatzwahl eines neuen Gemeinderatsmitglieds von Füllinsdorf feierte Christoph Keigel einen souveränen Sieg. Der Bewerber von Pro Füllinsdorf kam bei einem absoluten Mehr von 540 auf 667 Stimmen, auf den von der SP unterstützten Gegenkandidaten Franz Imwinkelried entfielen 408 Stimmen. Die Wahlbeteiligung betrug 41,3 Prozent.

Mit Keigel hat die vor ein paar Monaten gegründete Ortspartei Pro Füllinsdorf den Sprung in die Exekutive gleich im ersten Anlauf geschafft. Der Neugewählte legte sich in den vergangenen Jahren immer wieder mit dem Gemeinderat an. Er setzt sich für zwei Schulstandorte im Dorf und im Schönthal ein, die Mehrheit des Gemeinderats für einen im Schönthal. Darüber wird an der Gemeindeversammlung vom 20. Juni entschieden, wenn Christoph Keigel erstmals an einer Versammlung auf dem Gemeinderatspodium sitzt.