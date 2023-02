Gemeindewahlen Henri Rigo strebt Präsidium von Ormalingen an Die 2340-Seelen-Kommune im Oberbaselbiet bestimmt Mitte März das neue Gemeindepräsidium: Einziger Kandidat ist Henri Rigo.

Ormalingens Stimmberechtigte wählen in knapp zwei Wochen ein neues Gemeindepräsidium. Archivbild: Kenneth Nars

Nach dem Rückzug von Verena Schürmann als Ormalinger Gemeindepräsidentin per Ende 2022 übernahm auf Anfang dieses Jahres Katharina Zimmermann als interimistische Präsidentin die Leitung der Exekutive. Zimmermann gehört seit Mitte 2010 dem Gemeinderat von Ormalingen an.

Henri Rigo kandidiert fürs Gemeindepräsidium von Ormalingen. Bild: zvg

Am 12. März erfolgt die Wahl des neuen Präsidiums: Von der fünfköpfigen Behörde bewirbt sich Henri Rigo für dieses Amt. Dieser sitzt seit Anfang 2019 im Gemeinderat und ist derzeit Vizepräsident. Rigo steht dem Departement allgemeine Verwaltung, Hochbau und Raumplanung vor.

Rünenberg: Serge Halter kandidiert für Ersatzwahl

In Rünenberg bewirbt sich Serge Halter für die Gemeinderatsersatzwahl in knapp zwei Wochen. Er will das Mandat von Stefan Lang übernehmen, der als Exekutivmitglied Ende Dezember 2022 per sofort zurückgetreten ist. Lang gehörte während sechseinhalb Jahren dem Rünenberger Gemeinderat an.

Die Nachwahlen von neuen Gemeinderatsmitgliedern in Diegten und Läufelfingen sind auf 23. April fixiert. In den beiden Kommunen gingen die Ersatzwahlen vom 12. Februar ohne Resultat aus, weil das absolute Mehr nicht erreicht worden war.