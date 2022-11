Gemeindewahlen In Gelterkinden kämpft ein Parteiloser gegen den SP-Präsidenten Urs Dünner und Christoph Belser streben Ende Monat das freie Mandat im Gemeinderat von Gelterkinden an – mit unterschiedlichen Wahlchancen.

Christoph Belser (SP) und der parteilose Urs Dünner werben im Dorf für ihre Gemeinderatskandidatur. Juri Junkov (Gelterkinden, 8. November 2022)

Zum dritten Mal innert Jahresfrist muss Gelterkinden ein neues Gemeinderatsmitglied wählen. Ein Name taucht bereits zum zweiten Mal auf: Urs Dünner. Der Parteilose stellt sich am 27. November erneut einer Ersatzwahl. Er trifft auf Christoph Belser.

Dieser präsidiert die SP Gelterkinden und Umgebung und gehört der Gemeindekommission sowie der Geschäftsprüfungskommission (GPK) an. Beide Bewerber wollen den Sitz erobern, der nach dem gesundheitsbedingten Rücktritt von Rico Tirri (parteilos) seit Anfang August verwaist ist.

Belser wird auch von Grünen und EVP unterstützt

Über Schwerpunkte, die er bei einer Wahl in der Exekutive setzen würde, möchte Christoph Belser noch nicht reden. Der 54-Jährige sagt:

«Zuerst muss ich gewählt werden. Und dann ist offen, welche Ressorts ich erhalte.»

Er erachtet es für seine Kandidatur als «grossen Vorteil», Mitglied zweier Kommissionen zu sein. Damit kenne er die politischen Abläufe und habe in der GPK vertieften Einblick in die Geschäfte des Gemeinderats. Als Sozialdemokrat träte er im Gemeinderat an die Stelle einen Parteilosen. Rückt dann die Behörde nach links? Belser dazu:

«Der Gemeinderat ist eine Exekutivbehörde, in der es um die Sache geht und gilt, die Aufgaben zu erledigen. Da spielt das Parteibüchlein eine untergeordnete Rolle.»

Die Wahlchancen des Elektroingenieurs, der eine Abteilung im Bereich Planung und Projektleitung von Infrastrukturvorhaben führt, dürfte deutlich über 50 Prozent liegen. Er kann auf die Unterstützung der SP-Ortssektion, der Grünen Region Gelterkinden sowie der EVP Gelterkinden und Umgebung zählen. Die EVP empfahl bei der letzten Ersatzwahl noch Urs Dünner.

Dünner sieht sich als «Mann der Mitte»

Urs Dünner fühlt sich als Parteiloser keiner Partei verpflichtet und erkennt dies gar als Trumpf. Der Brillenträger wirbt im Wahlkampf erneut mit «Ich setze mich ohne Parteibrille für Gelterkinden ein. Jetzt erst recht!». Er sähe sich im Gemeinderat zwischen zwei Blöcken als «Mann der Mitte», der ausgleichend wirke, was auch seiner Überzeugung und seinem Naturell entspreche.

«Ich bin ein offener Mensch. Meine und die Argumente der in der Exekutive vertretenen Parteien würde ich stets genau analysieren, um dann einen Entscheid zu fällen.»

Der 68-jährige pensionierte Informatiker glaubt an bessere Chancen als noch bei der Ersatzwahl von Mitte Februar, als er gegen Pascal Catin (Bürgerliche Zusammenschluss Gelterkinden/BZG) eine klare Niederlage erlitten hat. «Damals ging es um das vakant werdende Ressort Finanzen. Dabei hatte Pascal mit seinem Know-how natürlich die besseren Karten», blickt Dünner zurück. Dass er – im Gegensatz zu Belser – keiner kommunalen Kommission angehört, wertet er nicht als Nachteil.

Bürgerliche verzichten auf Wahlempfehlung

Sollte er erneut scheitern, zöge er bei einer nächsten Gelegenheit eine weitere Kandidatur in Betracht. Ausser es bewerbe sich eine «kompetente Frau», betont Urs Dünner. Dann würde er nicht antreten.

«Denn im Gelterkinder Gemeinderat sind die Frauen klar untervertreten.»

Der BZG, der im Gemeinderat zurzeit mit drei Mitgliedern vertreten ist, verzichtet auf eine Wahlempfehlung. Die Bürgerlichen stehen bei der Ersatzwahl Ende Monat aussen vor, weil sie derzeit über kein ideales Personal verfügten, wie BZG-Präsidentin Sonia Gubitoso Mitte Oktober zur bz sagte. Die SP stellt aktuell zwei Gemeinderäte, die EVP hat mit Gemeindepräsident Peter Gröflin ein Mandat inne.