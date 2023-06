Der 55-jährige Michael Dinter strebt das Gemeindepräsidium von Läufelfingen an. Er bewirbt sich als einziger Gemeinderat für die Ersatzwahl vom 18. Juni. Dinter gehört seit Anfang 2022 der Läufelfinger Behörde an. Er ist Inhaber einer Einzelfirma und verheiratet. Die noch amtierende Präsidentin Sabine Bucher hat wegen Wegzugs ihren Rücktritt auf Ende Monat angekündet. Sie tritt Anfang Juli ihr Landratsmandat für die GLP an und wird künftig auch die Gemeindeverwaltung von Rothenfluh leiten.

In Rothenfluh stellt sich Tina Erny ebenfalls in gut einer Woche der Ersatzwahl für die auf Ende Juni demissionierende Gemeinderätin Sandra Thum. Erny ist 1960 geboren und als Lehrerin in einer Basler Primarschule tätig. Sie ist verheiratet und Mutter einer erwachsenen Tochter.