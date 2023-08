Gemeindewahlen Neue Gemeinderäte gesucht hüben wie drüben In mehreren Oberbaselbieter Kommunen müssen im Oktober Behörden komplettiert werden. Vereinzelt stehen Kandidaten bereits in den Startlöchern.

Auch auf kommunaler Ebene stehen im Oktober Urnengänge an. Bild: Bruno Kissling

Am 22. Oktober werden im Baselbiet nicht nur die sieben Nationalratsmitglieder gewählt und der Sitz für den Ständerat vergeben, in einigen Gemeinden im oberen Kantonsteil stehen an diesem Sonntag auch Ersatzwahlen in die Exekutive an. Und dies gerade mal viereinhalb Monate vor den Gesamterneuerungswahlen, die auf den 3. März 2024 angesetzt sind. Diese Übersicht zeigt, wer zurückgetreten ist oder bald demissionieren wird und wo sich bereits Kandidaten ins Spiel gebracht haben.

In Anwil muss die Nachfolge von Daniela Di Geronimo bestimmt werden, die auf Anfang Juni aus der Exekutive zurückgetreten ist. Laut den Gemeindenachrichten ist diese Demission aus «beruflichen und zeitlichen Gründen» erfolgt.

Der Gemeindepräsident von Bretzwil, Mike Nachbur, hat seinen Rücktritt per Ende Oktober bekannt gegeben. Er ist im September 2013 in die Behörde gewählt worden und präsidiert diese seit sieben Jahren. Für die Nachfolge steht bereits ein Bewerber fest: der 41-jährige Danny Hein. Er ist beruflich als Projektleiter bei einem Energieversorger tätig, verheiratet und Vater dreier Kinder.

Die Stimmberechtigten von Diepflingen müssen am 22. Oktober den Ersatz für Markus Hauser wählen. Der Vizepräsident des Gemeinderats gibt sein Amt Ende dieses Jahres ab. Mit Cédric Pezzali hat sich schon früh ein Kandidat für den bevorstehenden Wahlgang zur Verfügung gestellt.

Kurt Rau, im Itinger Gemeinderat für die Finanzen zuständig, legt sein Mandat per Ende Jahr nieder. Er amtete schon 1992 bis 1996 als Finanzchef, 2010 setzte er seine Gemeinderatslaufbahn fort. Für die Ersatzwahl hat Peter Bosch bereits seine Ambitionen angemeldet.

Wegen der Rücktritte von Marie-Rose Beutling auf Ende dieses Monats und von Nicolas Hug per Ende Oktober muss Lupsingen in knapp zwei Monaten gleich zwei neue Exekutivmitglieder wählen. Beutling demissioniert aus beruflichen, Hug aus gesundheitlichen Gründen.

Alfredo Kurmann, Vizepräsident des Niederdörfer Gemeinderats, tritt auf Ende September zurück. Damit wird er während insgesamt 23 Jahren der Exekutive angehört haben. Erstmals wurde Kurmann 1994 in den Gemeinderat gewählt, im Juli 2008 gab er ein Comeback. Für den Ersatz ist eine stille Wahl möglich. Ein allfälliger Urnengang ist auf 19. November angesetzt.

Das Dorf am Fuss der Wasserfallen muss für Gemeinderat Markus Dörflinger, der am 1. November neuer Reigoldswiler Gemeindeverwalter wird, eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger wählen. Dörflingers Wechsel von der Exekutive in die Verwaltung hat die Gemeinde vergangene Woche publik gemacht.

Patricia Nyffenegger, die seit Mitte 2016 dem Gemeinderat von Tenniken angehört, tritt per Ende Dezember zurück. Anstelle der angesetzten Ersatzwahl vom 22. Oktober ist eine stille Wahl möglich.

Während elf Jahren gehörte Daniel Kamber der Waldenburger Exekutive an. Ende April legte er aus privaten und gesundheitlichen Gründen seine Funktion per sofort nieder. In knapp zwei Monaten wird die Nachfolge bestimmt.

Auf Ende November gibt Jürg Hediger seinen Abschied aus dem Gemeinderat von Wittinsburg. Diese Demission erfolge aus «persönlichen Gründen», wie den Gemeindenachrichten zu entnehmen war. Hediger zählt seit Mai 2014 zur Exekutive.