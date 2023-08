Gender-Diskussion «Diskriminierend», «Verein von Ewiggestrigen»: Rede am Liestaler Banntag sorgt für Sprengstoff Wer sich weder als Mann noch als Frau fühle, solle zum Psychiater: So lässt sich der Satz zusammenfassen, der in einer Rede am traditionellen Männerumzug der Baselbieter Kantonshauptstadt fiel. Die Juso bringt das auf die Palme.

Werner Fischer während seiner Rede am Liestaler Banntag am Montag. Bild: Juri Junkov

Diese Aussage sorgte gestern für einige Unruhe: «Eines wird immer so bleiben: Die Männer gehen weiterhin zum Urologen, die Frauen zum Gynäkologen und alle anderen zum Psychiater.» Dieser Satz fiel am Montag am Liestaler Banntag, in einer Rede, die Werner Fischer hielt, der Chef der vierten Rotte und ehemaliger Präsident des Liestaler Einwohnerrats (FDP). Der Satz soll für allgemeine Erheiterung unter den anwesenden Männern gesorgt haben (Frauen sind am Liestaler Banntag keine zugelassen).

Weniger belustigt waren am Dienstag die Baselbieter Jungsozialisten (Juso), als sie den Satz in der bz lasen. Non-binäre Geschlechteridentitäten als psychisch krank zu bezeichnen, sei «faktisch falsch und diskriminierend», schrieb die Jungpartei auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Zudem sei es nicht schlecht, sondern Gesundheitsversorgung, sich psychologische Hilfe zu holen.

«Sie treten von oben nach unten»

Auch auf der Internetseite der bz ist die Aufregung gross. Die Aussagen zum Psychiater erachtet eine Leserin «als diskriminierend gegenüber Menschen, welche sich weder als Frau noch als Mann identifizieren», wie sie in den Kommentaren schreibt. «Und die Anwesenden lachen und finden noch Lob?!» Von einem «Verein von Ewiggestrigen» spricht ein Leser. «Mit Sprüchen treten sie von oben nach unten und begreifen dabei nicht, dass genau sie, ihre Sprüche und das dem zugrunde liegende Denken das Problem sind.»

Werner Fischer war am Dienstag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Der Präsident des Liestaler Bürgerrats, Franz Kaufmann, betont, dass die vier Rotten den Banntag organisiert hätten, nicht die Bürgergemeinde. Er will die Angelegenheit nicht kommentieren, weil er bei der Rede Fischers nicht dabei war. So viel sagt er aber: «In den Reden versuchen die Rottenchefs jeweils, etwas Launiges zu sagen. Da kann man manchmal verunfallen.»

Das Thema Gender scheint den Liestaler Männern unter den Nägeln zu brennen. Wie die «Basler Zeitung» berichtet, wurde es am Montag auch auf der dritten Rotte des Banntags in einer Rede aufgebracht. Demnach sprach der Chef dieser Rotte, Domenic Schneider, im Bürgerrat für Brauchtum verantwortlich, von «übertriebener Vergenderisierung und Sittenwachomanie». Zudem zitiert ihn die Zeitung folgendermassen: «Eine gute Rede ist eine, an der die Leute Freude haben.»