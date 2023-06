Generalversammlung Knall bei der Kelsag: Präsident Germann Wiggli und zwei Verwaltungsräte verlieren ihre Posten An der Generalversammlung der Kehrichtbeseitigung Laufental-Schwarzbubenland AG in Metzerlen wurde die Mehrheit des Verwaltungsrats klar abgewählt. Der neue Präsident ist in der Region Basel nicht unbekannt.

Die Kelsag sammelt, wie hier in Dornach, den Abfall in den meisten Gemeinden im Laufental und Schwarzbubenland ein. Bild: Juri Junkov

Die Quittung der Aktionärsgemeinden der Kehrichtbeseitigung Laufental-Schwarzbubenland AG (Kelsag) an der Generalversammlung am Mittwochabend in Metzerlen fiel deutlich aus: Mit je rund zwei Dritteln der Stimmen wählten sie den altgedienten Verwaltungsratspräsidenten Germann Wiggli und die beiden langjährigen Verwaltungsräte Josef Christ und Daniel Haussener ab. Zusammen gehörten die drei Männer dem Verwaltungsrat der Kelsag 86 Jahre lang an.

An ihre Stelle treten Franz Saladin, Christian Thalmann und Hubert Hänggi, die allesamt mit einem guten Resultat in den Kelsag-Verwaltungsrat gewählt wurden. Die Vertreterinnen und Vertreter der 32 Aktionärsgemeinden ernannten Franz Saladin zudem zum neuen Verwaltungsratspräsidenten. Der frühere Direktor der Handelskammer beider Basel wird schon bald seine erste Sitzung als neuer Verwaltungsratspräsident des Unternehmens mit Sitz in Liesberg leiten.

Gang durch die Instanzen bis vor Bundesgericht

Die Abwahl des Verwaltungsratspräsidenten Wiggli und der Verwaltungsräte Christ und Haussener ist eine Folge langjähriger Unstimmigkeiten zwischen dem Kelsag-Verwaltungsrat und einiger Aktionärsgemeinden. Diese gipfelten in einer gerichtlichen Auseinandersetzung, die den Verwaltungsrat und die drei Gemeinden Brislach, Liesberg und Duggingen bis vor Bundesgericht führte.

Die drei Gemeinden sahen bei der schriftlich durchgeführten Kelsag-Generalversammlung des Jahres 2020 ihre Antragsrechte verletzt und klagten. Nachdem die Gemeinden vor Amtsgericht gewonnen hatten, zog der Verwaltungsrat der Kelsag das Urteil vor das Baselbieter Kantonsgericht und, weil dieses nicht in seinem Sinne entschied, bis vor Bundesgericht. Auch dieses gab den Gemeinden recht: Der Verwaltungsrat hatte die Antragsrechte verletzt. Wie an der Versammlung am Mittwochabend zu erfahren war, kostete die gerichtliche Auseinandersetzung die Kelsag rund 300’000 Franken.

Update folgt ...