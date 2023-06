Geschäftsübergabe Dornacher Kult-Hutladen: Nachfolge ist endlich geregelt Svanette Belka ist wohl die bekannteste Hutmacherin der Region. Ihren Stand an der Basler Herbstmesse und am Weihnachtsmarkt kennt jede und jeder. Nun übergibt sie ihr Geschäft an die 25-jährige Emilie Jacquemai.

In Feierlaune: Svanette Belka übergibt ihren Hutladen an Emilie Jacquemai. Bild: Benedikt Kaiser / Wochenblatt

Es herrscht Feierstimmung in Svanettes Hutladen. Beim Besuch dieser Zeitung stossen Svanette Belka und ihre Nachfolgerin Emilie Jacquemai gerade mit einem Glas Prosecco an. Die beiden waren soeben beim Notar und haben den Kaufvertrag unterzeichnet. Für die 64-jährige Belka bedeutet dies, dass sie nach knapp dreijähriger Suche und insgesamt dreissig Jahren als Geschäftsinhaberin von Svanettes Hutladen nun einen Schritt zurück machen kann.

Hüte verändern nicht nur Aussehen, sondern auch Auftritt

Gefunden haben sich Belka und Jacquemai zufällig über eine gemeinsame Bekanntschaft. Jacquemai ist als Kind eines ausgewanderten Schweizer Künstlerehepaars in Spanien geboren, dort aufgewachsen und erst seit einem Jahr in der Schweiz. Bis zum Treffen mit Belka habe sie geplant, im Herbst mit der Hotelfachschule in Luzern zu beginnen, erzählt die 25-Jährige. «Svanette hat mich dann aber schnell überzeugt, meinen Plan zu ändern.»

Mit der Übernahme des Hutladens erfüllt sich Jacquemai ihren Traum der Selbstständigkeit. Schon als Mädchen habe sie ein Faible für das Nähen und Designen von Kleidern und Hüten gehabt und diese in allen Formen und Farben für ihre Brüder und sich fabriziert. «Aufgrund der sengenden Sonne Spaniens war eine Kopfbedeckung für uns immer Pflicht.» Neben dem praktischen Aspekt als Sonnenschutz böten Hüte aber noch viel mehr. «Ich merke immer wieder an mir selbst, dass Hüte nicht nur das Aussehen, sondern auch den Auftritt einer Person komplett verändern können.» Dem pflichtet Svanette Belka, die in der Zwischenzeit eine Kundin betreut hat, bei. «Die Frau hat den Laden gerade einen halben Kopf grösser verlassen.»

Bisherige Eigentümerin eröffnet in Zullwil ein Bed and Breakfast

Die neue Besitzerin von Svanettes Hutladen ist gleichzeitig Designerin, Schneiderin, Modeberaterin und Verkäuferin. Damit sie lernt, die unterschiedlichen Aufgaben unter einen Hut zu bringen, erhält sie derzeit eine umfassende Einführung durch Belka. Ab 1. Juli ist die 25-Jährige dann – zumindest auf dem Papier – allein für Svanettes Hutladen ­zuständig. Svanette Belka wird es nach ihrem Rückzug aus dem Hutgeschäft zudem nicht langweilig. Ihr neues Projekt heisst «Chez Svanette» und ist ein veganes Bio-«Bed and Breakfast» in Zullwil.