Gesetzesänderung 70 statt 40 Prozent: Baselbieter Regierungsrat will Anteil erneuerbarer Energien weiter steigern Der Regierungsrat unterbreitet dem Landrat Vorschläge zur Änderung des Energiegesetzes. Das vor allem in bürgerlichen Kreisen umstrittene Verbot von Ölheizungen bleibt Teil der Vorlage, andere Massnahmen werden ergänzt.

Die Senkung des Heizwärmebedarfs von Gebäuden ist eine von verschiedenen Massnahmen, die der Regierungsrat Baselland mit dem neuen Energiegesetz umsetzen will. Gaetan Bally/Keystone

Im Januar hat der Baselbieter Regierungsrat den Energieplanungsbericht 2022 mit der zugehörigen Gesetzesvorlage an den Landrat überwiesen. Im Bericht zeigte der Regierungsrat auf, welche neuen energiepolitischen Massnahmen aus seiner Sicht nötig sind, um das Energiesystem des Kantons auf erneuerbare Energien auszurichten, die Treibhausgas-Emissionen zu reduzieren und die Versorgungssicherheit langfristig zu gewährleisten.

Denn das Baselbieter Energiesystem beruht noch immer stark auf fossilen Energien. Im Mai wiederum hat der Baselbieter Landrat dem Regierungsrat vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs dann den Auftrag erteilt, innert sechs Monaten in einem ergänzenden Bericht aufzuzeigen, wie die kurz- bis langfristige Energieversorgung des Kantons sichergestellt werden kann.

In seinem Bericht schreibt der Regierungsrat, dass die Rollen im Zusammenhang mit der kurzfristigen Energieversorgung «inzwischen weitgehend definiert seien». Da das Energiesystem im Jahr 2050 zum aktuellen Zeitpunkt unbekannt sei, sei die langfristige Versorgung des Kantons derzeit jedoch ungewiss.

Ziel nochmals höher gesteckt

Konkret wird der Regierungsrat hingegen bei der überarbeiteten Vorlage zum Energiegesetz: Die Vorlage vom Januar beinhaltete, neben einem faktischen Verbot für Ölheizungen, unter anderem auch einen Richtwert von 40 Prozent für den Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtverbrauch im Kanton bis 2030. In der dem Landrat vorgelegten, überarbeiteten Gesetzesvorlage, soll der Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtverbrauch nun neu auf mindestens 70 Prozent gesteigert werden.

Der Regierungsrat bezeichnet den neuen Zielwert im Bericht und im Vergleich mit den Energieperspektiven 2050+ als «ambitioniert aber erreichbar». Auch Christoph Plattner, Leiter des Ressorts Energie beim Baselbieter Amt für Umweltschutz und Energie, sieht das so und sagt: «Wenn die vorgeschlagenen Massnahmen, wie zum Beispiel die Heizungsersatzregelung, umgesetzt werden, sind die vorgeschlagenen 70 Prozent bis 2030 erreichbar.»

Und: «Den heute im Gesetz verankerten Zielwert eines Anteils von 40 Prozent erneuerbaren Energien haben wir schon fast erreicht. Der Zielwert ist deshalb überholt und soll gemäss Vorschlag des Regierungsrats nach oben angepasst werden.»

Verbot von Ölheizungen bleibt bestehen

Massnahmen, wie eine Senkung des durchschnittlichen Heizwärmebedarfs von Gebäuden und die Förderung von Elektroautos werden in der neuen Vorlage beibehalten. Genauso das Verbot von Öl- und Gasheizungen: Bei Neubauten und als Ersatz der Heizung in bestehenden Gebäuden ist ein «auf erneuerbaren Energien basierendes System» einzusetzen.

Dies um «jegliche Reinvestitionen in fossile Heizungen zu unterbinden». Die Bestimmung greift bei bestehenden Gebäuden jedoch nur, soweit es «technisch möglich und über die Lebensdauer der Anlage wirtschaftlich ist», wobei die «Wirtschaftlichkeit» als Kriterium vom Regierungsrat ergänzt wurde. Denn das Verbot stiess vor allem in bürgerlichen Kreisen auf Ablehnung.

Insgesamt 19 Massnahmen im Energiebereich hat die Regierung erarbeitet, die jetzt als Gesetzesvorlage wieder ins Kantonsparlament kommen. Der Regierungsrat beantragt nun beim Landrat, das abgeänderte Energiegesetz anzunehmen.