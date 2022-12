Gesetzesrevision Mehrwertabgabe: Jetzt sollen auch die Gemeinden profitieren dürfen 2020 verknurrte das Bundesgericht den Kanton Baselland, seine Regelung der Mehrwertabgabe gesetzesgetreuer zu formulieren. Nun schickt die Regierung eine geänderte Fassung des Gesetzes in die Vernehmlassung. Die Gemeinden sollen mehr Geld erhalten.

Die Gemeinden sollen auch profitieren können, wenn private von Umzonungen profitieren. Symbolbild: Kenneth Nars

Der Baselbieter Regierungsrat schickt die Revision des Gesetzes über die Abgabe von Planungswerten in die Vernehmlassung. Die Revision ist nötig, weil das Bundesgericht im Gesetz, welches das Baselbieter Stimmvolk 2019 an der Urne abgesegnet hatte, einige Passagen für unvereinbar mit dem eidgenössischen Raumplanungsgesetz erklärt hat.

Dieses schreibt vor, dass alle Vor- und Nachteile, die durch Planungen entstehen, angemessen ausgeglichen werden müssen. Mehrwertabgaben sollen Landeigentümer entrichten, wenn ihr Land eine Zonenänderung erfährt, mit der sie Gewinn erzielen. Damit will man Kosten decken, die Kanton oder Gemeinde haben, etwa wenn diese nach dem Bau einer Wohnüberbauung neue Grünflächen erstellen müssen.

Münchenstein prozessierte zweimal gegen den Kanton

Korrigiert werden muss der Abschnitt des Baselbieter Gesetzes, der Abgaben nur bei Einzonungen erlaubt. Abgaben sollen neu auch bei Auf- und Umzonungen erlaubt sein, so die Regierung. Sie schlägt einen Satz von mindestens 30 Prozent des Mehrwerts vor. Die Gemeinden sollen höhere Abgaben vorsehen dürfen, wären also die Profiteure der Gesetzesrevision.

Ebenfalls angepasst werden muss die Freigrenze, bis zu der die Landeigentümer keine Abgabe leisten müssen. Sie wird von 50'000 auf 30'000 Franken gesenkt.

Die Mehrwertabgabe ist schon lange ein Streitpunkt zwischen Regierung und manchen Gemeinden. Am kommenden Montag soll in Münchenstein eine solche Abgabe beschlossen werden, obwohl der Kanton sie für ungültig erklären dürfte. Münchenstein hat in Sachen Mehrwertabgabe zweimal gegen die Regierung prozessiert und zweimal gewonnen. Eines der Rechtsverfahren führte zum Bundesgerichtsentscheid, der jetzt die Revision des kantonalen Gesetzes erfordert.