Gestadeck Liestal Zwei Millionen teurer: Die Zusatzkosten für den Pavillon-Neubau sind alternativlos Der Liestaler Einwohnerrat wollte die Mehrkosten, die wegen des instabilen und belasteten Untergrunds hinzukamen, genau prüfen lassen. Die Bau- und Planungskommission ist nun derselben Meinung wie der Stadtrat.

Der Pavillon (rechts im Bild) muss ersetzt werden. Bild: Kenneth Nars

Einfach durchwinken wollte ihn der Liestaler Einwohnerrat Ende November nicht, den Nachtragskredit für den Neubau des Schulhauspavillons Gestadeck. Er hat das Geschäft mit dem Antrag über 1,95 Millionen Franken stattdessen an die Bau- und Planungskommission (BPK) überwiesen – die Mehrkosten sollten genau hinterfragt werden. Nun veröffentlicht die BPK ihren entsprechenden Bericht. Und kommt zum Schluss: Der Stadtrat lag richtig, es gibt keine anderen Lösungen, als den Kredit zu genehmigen.

Doch erst ein Schritt zurück: Im September 2021 hatte die Liestaler Stimmbevölkerung mit 82,2 Prozent Ja gesagt zum Kredit von 4,4 Millionen Franken für den Neubau des Pavillons. Das Gebäude wurde geplant, weil ein kompletter Schulhausneubau zu teuer gewesen wäre.

Auf Beginn des Schuljahrs 2023/24 hätte der Pavillon für die Schülerinnen und Schüler bezugsbereit sein sollen. Doch der Stadtrat musste im November bekanntgeben, dass sich der Bau um ein Jahr verzögert und um knapp zwei Millionen teurer wird. Dies, weil man bei den geologischen Untersuchungen festgestellt hat, dass es sich beim Untergrund um eine über hundert Jahre alte künstliche Auffüllung handelt. Der Oberboden des Spielfelds war ausserdem belastet.

Anderer Standort: Langsamer und teurer

Die BPK hat in ihrer Beratung abgeklärt, ob es alternative Standorte gebe, die über solideren Untergrund verfügen. Und festgehalten, dass diese für einen Schulstandort dieser Grössenordnung in Liestal fehlen. «Neben dem eigentlichen Gebäude braucht es sowohl einen Hartplatz wie auch einen Rasenplatz», heisst es im Bericht. Der Bau stehe städtebaulich auch am richtigen Ort. «In der Schulraumplanung ist die Stadt auf den zentralen Standort Gestadeck angewiesen, weil dieser alle Schulkreise bedient.»

Weiter sei ein kompletter Neubau an einem schadstofffreien Ort auch zeitlich nicht umsetzbar. Aufgrund der Schulraumplanung wird der zusätzliche Schulraum ab Mitte 2024 benötigt, ein neues Projekt würde erheblich mehr Zeit in Anspruch nehmen. «Dies gilt sowohl für komplette Neubauten wie auch für Projekte, die auf bestehende Gebäude aufbauen.» Auch sei jede solche Option teurer als der Nachtragskredit für den Gestadeck-Pavillon.

Die BPK unterstützt deshalb das Vorhaben, 33 zusätzliche Pfählungen bis zu 17 Meter in den Untergrund einzulassen, um die Stabilität zu garantieren, sowie den belasteten Oberboden abzutragen. Mit sechs Stimmen bei einer Enthaltung beantragt sie dem Einwohnerrat, dem Nachtragskredit zuzustimmen.