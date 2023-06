Gesundheit Baselbieter Solarstudios: Zwei Drittel kümmern sich nicht um die Schutzregeln Der Kanton hat geprüft, wie gut in den Solarien das Gesetz eingehalten wird – mit erschreckenden Ergebnissen.

Sich künstlich Solarbräune zu holen, ist im Baselbiet nicht ohne Risiko. Symbolbild: Nadia Schärli

Zwei Drittel der Solarien im Kanton Baselland entsprechen nicht den Vorschriften des Bundes. Das hat eine Untersuchung gezeigt, die das kantonale Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (ALV) durchgeführt hat. Unter den insgesamt 17 untersuchten Sonnenbänken waren 9 (53 Prozent), die die Bestrahlungsstärke überschritten.

In vier von sechs untersuchten Sonnenstudios gab es Mängel: Die Strahlenart war nicht gekennzeichnet, das Alter der Benützerinnen und Benützer wurde nicht oder nicht ausreichend kontrolliert, diese wurden nicht genug über die Gefahren von Solarien aufgeklärt, es wurden mit ihnen keine oder unzureichend Bestrahlungspläne ausgearbeitet, oder es wurden keine Schutzbrillen abgegeben oder verkauft.

All dies sind Dinge, die das Bundesgesetz fordert, «um die gesundheitliche Gefährdung bei Besuchen von Solarien auf ein akzeptables Restrisiko zu beschränken», wie das Amt schreibt. Denn nicht richtig gewartete oder falsch verwendete Solarien könnten hohe Strahlenbelastungen verursachen, die unter anderem zu einem erhöhten Hautkrebsrisiko, zu vorzeitiger Hautalterung und in schwer wiegenden Fällen zu Verbrennungen führen könnten.

Schutzbrillen nicht angepasst

Am schlechtesten steht es in Baselbieter Solariumeinrichtungen um die Alterskontrollen. Zwei Drittel der überprüften Studios führen sie mangelhaft oder nicht durch. Ebenso schlecht kümmern sich die Betreiberinnen und Betreiber um die Information ihrer Kundinnen und Kunden zu Bestrahlungszeiten, -mengen und Beiträgen zur Jahresdosis.

Ungenügende persönliche Bestrahlungspläne wurden in der Hälfte der Fälle festgestellt. In einem von sechs Studios waren die Schutzbrillen nicht korrekt angepasst, in einem anderen war die Kennzeichnung der Strahlenart nicht korrekt.

Die Mängel wurden bei den Solarienbetreibern beanstandet. Diese müssen die Mängel beheben und das ALV über die getroffenen Massnahmen schriftlich informieren. Aufgrund der hohen Beanstandungsrate wird das ALV die Kampagne zu einem späteren Zeitpunkt wiederholen und überprüfen, ob sich die Situation verbessert hat.