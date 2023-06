Gesundheitskosten Nach Schlappe vor Gericht: Beide Basel drücken aufs Tempo und legen Gesetz für Ärztestopp vor Das Gericht stoppte das Baselbiet in seinem Vorhaben, die Ärzte-Zulassung im Baselbiet zu steuern. Um die steigenden Kosten im Gesundheitswesen zu bremsen, soll nun rasch eine Gesetzesgrundlage gezimmert werden.

Die ambulanten Angebote in den beiden Basel treiben die Gesundheitskosten in die Höhe. Bild: Philipp Schmidli/Archiv

Es dürfte das letzte grosse Geschäft des abtretenden Gesundheitsdirektors Thomas Weber sein: Am Mittwochmorgen legte die Baselbieter Regierung gemeinsam mit Basel-Stadt einen Entwurf für ein neues Gesetz vor, das es künftig erlauben soll, die Zulassung neuer Ärzte zu steuern. Damit wollen die beiden Basel den steigenden Kosten im Gesundheitswesen begegnen und somit indirekt den Anstieg der Krankenkassenprämien bremsen.

Hirslanden-Klinik hatte mit Beschwerde Erfolg

Ein Coup der Hirslanden-Klinik im Januar vor dem Kantonsgericht steht am Ursprung des nun lancierten Gesetzes. Denn im Frühling 2022 hatten die Baselbieter und Basler Regierung gemeinsam über eine Verordnung einen Ärztestopp in acht Spezialgebieten festgelegt. Betroffen waren Fachbereiche, in welchen die beiden Basel eine Überversorgung ausgemacht hatten: Orthopädie, Radiologie, Urologie, Augenheilkunde, Kardiologie, Neurologie, Anästhesiologie sowie die Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde.

Die Hirslanden-Klinik gelangte mit einer Beschwerde gegen die Verordnung an die Justiz und erhielt letztlich recht: Wichtige und grundlegende Entscheide – und das sei der faktische Ärztestopp – müssten laut Kantonsverfassung zwingend vom Landrat getroffen werden.

Darum nun also die Gesetzesvorlage, welche die Regierungen der beiden Basel in Vernehmlassung schicken und bereits Ende 2023 den Parlamenten in Liestal und Basel vorlegen wollen. Zwar lief in Basel-Stadt der Ärztestopp wie verordnet normal weiter, weil sich die Beschwerde formell nur aufs Baselbiet bezog. Beim neuen Gesetz wirkt der Stadtkanton nun aber wegen der gemeinsamen Gesundheitsplanung mit.

Im schweizweiten Vergleich sehr hohe Ärztedichte

Dieses soll als Grundlage dienen, dass die Ärzte-Zulassung künftig einfacher gesteuert werden kann. Besonders in der Region Basel steigen die Kosten im ambulanten Bereich jedes Jahr überdurchschnittlich an. Der Baselbieter Regierungsrat unterstreicht in seiner Mitteilung vom Mittwoch die Wichtigkeit der Vorlage:

«Vor allem in chirurgischen und technischen Spezialdisziplinen entstehen immer mehr Angebote. Das hat in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft zu einer schweizweit sehr hohen Ärztedichte geführt.» Gemeinden, politische Parteien, Fachverbände aus dem Gesundheitswesen und Spitäler können nun bis am 20. September zum Gesetz Stellung beziehen.