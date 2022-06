Offene Kinder- und Jugendarbeit Die wechselhafte Konstante: Die Robi-Spiel-Aktionen zwischen Pionierarbeit und internen Veränderungen

Von der Summerkunschti über Tagesstrukturen bis zu Spielplätzen: Der Basler Verein hat eine grosse Palette an Angeboten. Doch in der jüngeren Vergangenheit standen die Robi-Spiel-Aktionen vor unterschiedlichen Schwierigkeiten. Der neue Präsident Lukas Hug will jetzt zuerst für Stabilität sorgen.