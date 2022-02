Gesundheitsversorgung Partner gefunden: Gesundheitszentrum in Laufen verfügt über Dermatologie, Rheumatologie und Hausarztmedizin Nach dem Absprung von Medbase ist es dem Kantonsspital Baselland gelungen, einige Kooperationen für das ambulante Laufner Gesundheitszentrum einzugehen. Auch den früheren stellvertretenden Chefarzt für Innere Medizin des Spitals Laufen konnte man gewinnen.

Das ambulante Gesundheitszentrum wird sich im Laufner Einkaufszentrum Birs Center befinden. Kenneth Nars

Seit sich Medbase, die vorgesehene Partnerin für den Betrieb des Laufner Gesundheitszentrums, zurückgezogen hat, sind zehn Monate vergangen. Wie das Kantonsspital Baselland (KSBL) nun mitteilt, ist es in dieser Zeit gelungen, andere Kooperationen einzugehen. Das ambulante Zentrum, das als Nachfolgeprojekt für das geschlossene Spital in Laufen dient, soll im ersten Quartal des Jahres 2023 im Einkaufszentrum Birs Center beim Bahnhof den Betrieb aufnehmen.

«Das neue Zentrum vereint neben den ambulanten Angeboten der Kliniken des Kantonsspitals Baselland (KSBL) die Notfallversorgung, die Dermatologie, die Rheumatologie sowie die Hausarztmedizin», schreibt das KSBL in einer Mitteilung. Mit der Dermatologie der Praxis Reinacherhof, dem Rheumazentrum Laufen und dem Mediziner Kurt Bütikofer, langjähriger stellvertretender Chefarzt der Inneren Medizin im Spital in Laufen, habe das KSBL genau die richtigen Partner an der Seite, um das Gesundheitszentrum im Birs Center aufzubauen:

«So kann das Konzept wie geplant umgesetzt werden: ein ambulantes Zentrum mit Walk-in-Notfall, modernster Diagnostik inklusive Radiologie, Spezialsprechstunden und Hausarztmedizin.»

KSBL-CEO Norbert Schnitzler lässt sich in der Mitteilung wie folgt zitieren:

«Wir waren von diesem Konzept immer überzeugt und sehen unseren Einsatz mit diesen starken Partnerschaften bestätigt.»

Dermatologie war bisher beim Kantonsspital Baselland nicht vorhanden

Das KSBL werde als Mieter und Betreiber des Gesundheitszentrums auftreten, während sich die Kooperationspartner mit ihren Praxen im Gesundheitszentrum einmieteten. Mit Kurt Bütikofer als Partner biete das Rheumazentrum unter seinem Dach zukünftig auch die Allgemeine Innere Medizin an. «Damit ist im Gesundheitszentrum vor Ort auch die Hausarztmedizin vertreten, was alle Partner als besonderen Gewinn sehen.»

Mit der Dermatologie rundeten die Kolleginnen und Kollegen der Praxis Reinacherhof das Angebot im Laufner Gesundheitszentrum mit einer weder im KSBL vorhandenen noch in der Region breit vertretenen Fachdisziplin ab.