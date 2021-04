Gesundheitsversorgung Medbase zieht sich zurück - das KSBL führt das Gesundheitszentrum in Laufen alleine Das ambulante Zentrum im Birs Center ist die Nachfolgelösung für das geschlossene Laufner Spital. Wie sich nun zeigt, wird der Kanton Baselland die Einrichtung ohne den Dienstleister Medbase betreiben.

Im Birs Center beim Bahnhof in Laufen wird sich das Regionale Gesundheitszentrum ab dem Jahr 2022 befinden. Juri Junkov

Das kommt überraschend: Das für das Jahr 2022 geplante Regionale Gesundheitszentrum im Einkaufszentrum Birs Center in Laufen wird doch kein partnerschaftliches Projekt. Die Zusammenarbeit zwischen dem Kantonsspital Baselland (KSBL) und dem Gesundheitsdienstleister Medbase ist beendet worden. Der Kanton Baselland betreibt das ambulante Zentrum, bei dem es sich um die Nachfolgelösung für das geschlossene Laufner Spital handelt, alleine.

Die Vertreter des KSBL und des Partners Medbase seien gemeinsam zum Schluss gekommen, dass das Zentrum stärker unter der Führung des KSBL stehen müsse und dass Medbase nur noch eine unterstützende Rolle als Spezialist von ambulanten Angeboten einnehmen soll, schreibt das KSBL in einer Mitteilung vom Freitag. Darin wird KSBL-Verwaltungsratspräsidentin Madeleine Stöckli wie folgt zitiert:

«Die Zusammenarbeit mit Medbase war äusserst konstruktiv und professionell und hat uns in der Planung des Regionalen Gesundheitszentrums Laufen sehr weit gebracht.»

Die Notfallaufnahme bleibe ein zentrales Element

Das Projekt werde nun unter alleiniger Führung des KSBL mit unveränderter Zielsetzung weitergeführt. Zentrales Element im Dienstleistungsangebot bleibe die 24/7 Walk-in-Notfallaufnahme mit Diagnostik und Radiologie, heisst es in der Mitteilung weiter. Mit dem Rettungsdienst vor Ort werde auch die Rettungskette in die KSBL-Kliniken und Zentrumsspitäler garantiert. «In einer ersten Phase wird dieses Angebot ergänzt durch Sprechstunden der verschiedenen Spezialdisziplinen des KSBL sowie Therapien und Beratungen.» Das Angebot werde danach laufend überprüft und bei Bedarf erweitert.

«Wir stehen voll hinter dem Projekt und freuen uns jetzt auf die Phase der praktischen Umsetzung», so KSBL-CEO Norbert Schnitzler in der Mitteilung. Grosser Wert werde dabei auch auf die Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten vor Ort gelegt. Das KSBL, das im Laufental durch die Schliessung des traditionsreichen Spitals kritisiert wurde, versichert, dass man sich der «Verantwortung für die Sicherstellung einer guten Gesundheitsversorgung in Laufen und Umgebung bewusst» sei.