Gesundheitswesen Ohne Hirslanden: Kantonsspital Baselland setzt Operationszentrum auf dem Bruderholz nun alleine um Eineinhalb Jahre verhandelten das Kantonsspital Baselland und die Hirslanden-Gruppe über ein gemeinsames ambulantes Operationszentrum (Opera). Einig wurden sich die Parteien nicht. Das KSBL baut jetzt alleine.

Blick mit der Drohne auf das Bruderholzspital. Auf dem Areal soll das ambulante OP-Zentrum gebaut werden. Benjamin Wieland

Das Projekt hätte das in die Jahre gekommene Bruderholzspital nicht in ein neues Zeitalter katapultiert. Und doch war die angedachte Zusammenarbeit ein aussergewöhnliches Projekt. Bis zu drei Operationssäle wollten das Kantonsspital Baselland (KSBL) und die Hirslanden-Gruppe gemeinsam auf dem Bruderholz realisieren. Die private Zürcher Spitalgruppe und das Kantonsspital im gleichen Boot - die Idee hatte Strahlkraft und sorgte für viele Reaktionen.

Schon im Juli gab es Hinweise für den Alleingang

Am Freitagmorgen bestätigten die beiden Institutionen jedoch in einer gemeinsamen Medienmitteilung vorausgehende Berichte der «Basler Zeitung»: Die im Februar 2021 angelaufenen Verhandlungen sind - zumindest vorläufig - gescheitert. Obwohl damals viel Zuversicht in den Parolen der beiden Seiten steckte.

Wie Recherchen der bz zeigen, zeichnete sich der Alleingang des Kantonsspitals bereits im Juli dieses Jahres ab. Das KSBL suchte zu jenem Zeitpunkt nämlich bereits alleine per öffentlicher Ausschreibung nach einer Generalplanerin für das Projekt. Auf die Ausschreibung angesprochen, sagt Kuoni:

«Wir setzen das ambulante Operationszentrum auf jeden Fall um. Wir sind offen für die Beteiligung Dritter, doch es ist keine Bedingung. Daher treten wir als alleinige Bauherrin auf. Derzeit prüfen wir die eingegangenen Offerten von Generalplanern.»

Politische Entscheide als Stolpersteine

«Seit Beginn unserer Gespräche mit Hirslanden vor mehr als zwei Jahren hat sich beim KSBL und in der Gesundheitspolitik in der Region vieles verändert», lässt sich KSBL-Verwaltungsrätin Madeleine Stöckli in der Medienmitteilung zitieren.

Das KSBL hat sich inzwischen eine neue Struktur gegeben: Das medizinische Kerngeschäft ist in Zentren organisiert, die jeweils ihren stationären Schwerpunkt an einem Standort haben. Die ambulanten Leistungen werden aber an allen KSBL-Standorten angeboten. Diese Veränderungen hätten nun «zu einer anderen Beurteilung der Kooperation für ein gemeinsames Ambulantes Operationszentrum geführt», so Madeleine Stöckli.

Hinzu kommt, dass die beiden Basel ab April einen ambulanten Zulassungsstopp verhängten, welcher die Rahmenbedingungen verändert. Die Deckelung hätte es erschwert, die Investition des neuen Operationszentrums zu refinanzieren.

Unter diesen Vorzeichen divergierten die Interessen der beiden potenziellen Partner. Die Hirslanden-Klinik wollte sich auf orthopädische und traumatologische Operationen konzentrieren. Die ambulanten Fälle der Klinik Birshof in Münchenstein auszulagern, war keine Option, erläutert Daniel Liedtke, CEO der Spitalgruppe. Hirslanden wolle die Auslastung im Birshof aus effizienz- und wirtschaftlichen Gründen hochhalten.

Für das KSBL macht eine ambulante Struktur auf dem Bruderholzareal wie vorgesehen weiter Sinn. Die Tür zur Hirslanden-Gruppe bleibe offen. Eine Zusammenarbeit in der Zukunft sei durchaus denkbar, genauso wie mit anderen Playern.