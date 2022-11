Gewählt Der Bretzwiler Stierenberg hat jetzt auch einen neuen Hirt Für die Leitung des Sömmerungsbetriebs hat der Gemeinderat einen Einheimischen gewählt.

Vieh kommt zur Sömmerung auf den Stierenberg. Franz Schweizer (26. Mai 2021)

Walter Strahm wird auf Anfang des kommenden Jahres im Sömmerungsbetrieb auf dem Stierenberg ob Bretzwil die Funktion als Hirt übernehmen. Der Gemeinderat hat ihn in dieses Amt gewählt. Strahm wohnt in Bretzwil und ist in einem Landwirtschaftsbetrieb aufgewachsen.

Der 52-Jährige war in der Vergangenheit auf mehreren Bauernhöfen sowie als Zusenn in einer Alpsenngenossenschaft tätig. Walter Strahm unterstützte im Sömmerungsbetrieb auf dem Stierenberg bei Bedarf seine zwei Vorgänger. Er arbeitet derzeit in einem Teilpensum bei der Gemeinde Rodersdorf, das er beibehalten wird.

Mitte Oktober wurde die Stelle als Wirt des Bergrestaurants Stierenberg an Stefan Schmutz aus Laufen vergeben. Neu wird die Funktion des Hirten getrennt von der Aufgabe des Wirts ausgeübt.