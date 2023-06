Dürre Der Leibach in Reinach ist jetzt schon trocken – noch nicht versandet sind die Pläne zur Freilegung seines Unterlaufes Der Regen im Frühling half dem Leibächlein nicht, denn jetzt ist das Wasser weg. Trotzdem wäre die Offenlegung seines Unterlaufs «dringend» nötig, so Pro Natura. Auf die Schnelle geht das nicht, sagt die Gemeinde.

So präsentiert sich derzeit der Reinacher Leibach: ausgetrocknet. Bild: Kenneth Nars

Am Rande des Reinacher Leiwalds südwestlich der Siedlung entspringt der Leibach. Er plätschert neben der Hecke am Feldrand den Leigraben hinunter Richtung Friedhof Fiechten - normalerweise. Jetzt liegt er trocken.

«Es fehlt klar der Regen», ist Landwirt Andreas Leimgruber vom Schlatthof oberhalb des Leigrabens überzeugt. «Der Niederschlag im Frühling war ein Tropfen auf den heissen Stein.» In den trockenen Böden gelange kein Wasser zu den Drainagen, die den Bach speisen. Es brauche wieder jährliche Niederschlagsmengen von mindestens einem Meter, «um den Bach zum Laufen zu bringen».

Bäche ausfischen wird zur Gewohnheit

Seitens Gemeinde hatte man bis Mittwoch noch keine Kenntnis vom ausgetrockneten Leibach, meldet Marc Bayard, Leiter Umwelt und Energie der Gemeinde. «Die kleinen Bäche in Reinach sind nur zum Teil ganzjährig wasserführend, weil die Einzugsgebiete klein sind.» Auch er könne aber über den genauen Grund bloss mutmassen. Im oberen Bereich Leugraben, der als Feuchtzone definiert sei, habe es noch Wasser, dies sei überprüft worden.

Dass Bäche austrocknen, sei zur traurigen Gewohnheit geworden, so Thomas Fabbro, Co-Geschäftsführer von Pro Naura Baselland. «Die Bachfauna stirbt aus.» Im Leigraben gebe es keine äusserst schützenswerten Spezies, unter solchen Vorfällen leide das Ökosystem dennoch. Kaulquappen beispielsweise, die solche Tümpel brauchen, seien zurzeit noch nicht ausgewachsen. Auch zahlreiche Fische lägen längst auf dem Trockenen, würden sie nicht von rettender Menschenhand aus ihren schwindenden Habitaten gefischt. «Der Kanton musste letzten Sommer immer wieder Bäche ausfischen», erzählt Fabbro.

Ausdolung des Baches vorgesehen

Der Leibach verläuft ab dem Siedlungsrand an eingedolt unter dem Friedhof und einer Wohnzone durch. Er wird dann bei der Zihlackerstrasse in die Schmutzwasserkanalisation eingeleitet. «Dass er in die Kanalisation mündet, ist erschreckend», findet Fabbro.

Das ökologische Potenzial einer Bachfreilegung inklusive Wiederherstellung des natürlichen Uferbereiches wurde schon länger erkannt. Auf eine Freilegung des jetzigen Verlaufs wurde aber aus technischen Gründen verzichtet, zumal die Aushebung auf dem Friedhof aus «Pietätsgründen» als schwierig erachtet wurde, wie ein Planungsbericht der Gemeinde von 2021 festhält.

Offenlegung wäre seit Jahren angedacht

Eine Ausdolung des Leibachs könne laut Planungsbericht an der Siedlung vorbei und in einen Sauberwasserkanal führen. Schon 2006 wurde weiter nördlich zu dem Zwecke ein entsprechender Anschluss gebaut. Zur Umsetzung dieser Ausdolung müsste der Raumbedarf mittels nötiger Mutation in der kantonalen Nutzungsplanung gesichert werden, steht im Planungsbericht. «Das müsste man nun dringend tun», meint Fabbro.

Das Projekt zur Ausdolung gebe es laut Marc Bayard schon seit Jahren, die Bachführung sei aber «abhängig von der künftigen Entwicklung des Siedlungsgebietes Bodmen». Eine Umsetzung brauche dementsprechend Zeit, zumal auch der Kanton involviert sei.